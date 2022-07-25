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استطلاع: 40% من عمّال مطارات بريطانيا يفكرون في الاستقالة وهذه الأسباب

أسباب الرغبة في الاستقالة تضمنت الرغبة في الحصول على أجر أفضل وضغط أقل (أسوشيتد برس)
25/7/2022

أظهر استطلاع رأي جديد أجري في المملكة المتحدة أن أكثر من اثنين من بين كل خمسة عمال في المطارات البريطانية يفكرون في ترك هذا المجال.

وكشف الاستطلاع الذي شمل 1700 عامل أجراه موقع “سي في ليبراري” (CV-Library) للوظائف أن أسباب الرغبة في الاستقالة تضمنت الرغبة في الحصول على أجر أفضل وضغط أقل.

وألقى 5% فقط من المشاركين باللوم على الوضع الحالي في مطارات المملكة المتحدة، حيث كانت هناك تأخيرات طويلة في الأشهر الأخيرة.

وقال اثنان من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يحصلوا على زيادة في الأجور خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي لموقع (سي في -ليبراري) لي بيغينز “مع وجود مثل هذه الفوضى، فليس من المفاجئ أن يفكر كثير من عمال المطارات في المغادرة”.

وتابع “محاولات تغيير الأمور قد فاتها الهدف حتى الآن، ومع حلول موسم الذروة علينا اتخاذ إجراءات عاجلة”.

وأضاف “استنادًا إلى بياناتنا وآراء كل من العاملين الحاليين والسابقين في شركات الطيران والمطارات، إذا تم تحسين مستويات الأجور والمزايا، يمكن أن تخمد هذه الأزمة بشكل كبير”.

المصدر : الإندبندنت