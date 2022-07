استطلاع: 40% من عمّال مطارات بريطانيا يفكرون في الاستقالة وهذه الأسباب

أظهر استطلاع رأي جديد أجري في المملكة المتحدة أن أكثر من اثنين من بين كل خمسة عمال في المطارات البريطانية يفكرون في ترك هذا المجال.

وكشف الاستطلاع الذي شمل 1700 عامل أجراه موقع “سي في ليبراري” (CV-Library) للوظائف أن أسباب الرغبة في الاستقالة تضمنت الرغبة في الحصول على أجر أفضل وضغط أقل.

وألقى 5% فقط من المشاركين باللوم على الوضع الحالي في مطارات المملكة المتحدة، حيث كانت هناك تأخيرات طويلة في الأشهر الأخيرة.

At least 40% of airport workers ‘thinking about quitting’ – survey https://t.co/ibglBNXb9W

— Premier Radio Wrexham (@RadioWrexham) July 25, 2022