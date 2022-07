أهم حزام في تاريخ الملاكمة.. بيع حزام محمد علي مقابل 6.18 مليون دولار

أعلنت شركة هيرتيدج للمزادات أنها باعت حزام الملاكم محمد علي كلاي الذي حصل عليه عن “نزال القرن” الذي خاضه عام 1974 مقابل 6.18 مليون دولار دفعهم رجل الأعمال الأمريكي جيم إرساي ليضمه إلى مقتنياته.

وصرحت شركة المزادات الرياضية في بيانها بأن الحزام خرج لأول مرة في عام 1988 عندما بيعت محتويات الخزائن الخاصة بمدرب الملاكمة الراحل درو بونديني في مزاد علني.

ويعد الحزام أحد أبرز ما تركه محمد علي، ووصفته الشركة بأنه أهم جائزة قُدمت في الملاكمة على الإطلاق.

وقال كريس آيفي مدير المزادات الرياضية في هيرتيدج “بعد عدة ساعات من مشاهدة اثنين من مقدمي العطاءات يتنافسان ذهابًا وإيابًا لأجل الحزام، أثبتت هذه المعركة أنها جديرة بذلك”.

BREAKING—-Muhammad Ali’s

championship belt from 1974 ‘Rumble in the Jungle’ when he employed his rope-a-dope and defeated George Foreman—-just added to @IrsayCollection Just in time for the Aug. 2 show at Chicago’s Navy Pier (and Sept. 9 at Indy). Proud to be the steward!🙏 pic.twitter.com/REJOGV1Cwq

— Jim Irsay (@JimIrsay) July 24, 2022