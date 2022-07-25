ألمانيا.. تراجع فئة الشباب الواقعة بين 15 و24 عاما لأدنى مستوى منذ 72 عاما

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الاثنين، تراجع عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1950.

وأوضح المكتب أن عدد هذه الفئة العمرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 8.3 ملايين شخص، من بين إجمالي 83.2 مليون نسمة في ألمانيا، مما يعادل 10% من السكان.

وبحسب البيانات، فإن عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية جاء أقل من حيث الأعداد المطلقة ومن حيث النسبة على نحو غير مسبوق منذ بداية الإحصاء عام 1950.

وأشار المكتب إلى أن عدد الأفراد في هذه الفئة العمرية يتراجع على نحو مستمر منذ عام 2005 باستثناء عام 2015.

وتم تسجيل أعلى نسبة في هذه الفئة العمرية في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما سُمي بـ”جيل طفرة المواليد” أو “جيل الطفرة السكانية” في سن المراهقة.

وفي عام 1983 بلغ عدد المنتمين لهذه الفئة العمرية 13.1 مليون شخص، وهو ما شكّل نسبة 16.7% من إجمالي عدد السكان آنذاك.

وتحتل ألمانيا في هذا مرتبة متوسطة بالمقارنة بغيرها من دول الاتحاد الأوربي، فبحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوربية (يوروستات)، كانت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في الاتحاد الأوربي في بداية عام 2021 تبلغ في المتوسط 10.6%.

وكانت النسبة العليا في أيرلندا (12.6%)، تليها الدنمارك وقبرص بنسبة 12.3% لكل منهما، وكانت أدنى نسبة في جمهورية التشيك وبلغاريا وهي 9% في كل منهما.