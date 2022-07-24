“لن تُمحى من ذاكرتي”.. لحظات مؤثرة لمذيعة أردنية تحتضن طفلها بعد إنقاذه من خاطفيه (فيديو)

نشرت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة لقطات مؤثرة للحظة احتضان طفلها بعد تسلمه من قبل السلطات التركية التي أعادته بعد اختطافه.

وذكرت أحلام المقيمة حاليًا في تركيا أن عصابة لتهريب البشر اختطفت طفلها في إسطنبول قبل 3 أسابيع ونقلته إلى مدينة إدلب شمالي سوريا.

وعلّقت على فيديو اللقاء عبر حساباتها على منصات التواصل بالقول “أصعب أيام حياتي، انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين، عشرين يوم بدون نوم ولا أكل أتمنى يكون كابوس وأصحى منه حسبي الله ونعم الوكيل”.

وزادت على إنستغرام “أكرمني الله بإعادة طفلي الوليد إلي سالمًا معاف بحمد الله. لا أستطيع أن أصف لكم وضعي النفسي كأم والشعور الذي عانيته خلال هذه الأسابيع.. لكنني أردت مشاركتكم المحنة الصعبة التي قدّرها الله لي، من أجل حماية أطفالكم مما تعرّض له الوليد”.

وتابعت “قبل 3 أسابيع، فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت”.

واستطردت “نتيجة للجهود التركية في الداخل والشمال السوري، استطعنا التعرّف على هوية الخاطفين والوصول إليهم، ثم معرفة الجهة التي نُقل إليها الوليد من قبل الخاطفين”.

من تاريخ

5/7/2022

اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل 😞💔 وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت. pic.twitter.com/dIqjKqbR9R — #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 22, 2022

وعقّبت “لقد كانت لحظات الانتظار الطويلة على الحدود التركية السورية لرؤيته واحتضانه، صعبة وقاسية للغاية ولن تُمحى من ذاكرتي بسهولة. أود أن أشكر كل من ساعدني في هذه المحنة”.

وختمت بالقول “أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حق الأطفال في الحماية من الاتجار بالبشر. أوقفوا هذا الاتجار! قلبي محروق على حالة ابني النفسية”.

وفي تغريدة لاحقة على تويتر، تعقيبًا على اللغط الذي أثاره البعض بخصوص هوية الخاطفين، قالت “أود التأكيد على أن الخاطفين لم يكونوا أتراكًا بل يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية. كما أن الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات التركية كان لها الفضل الرئيسي في استعادة طفلي من شمال سوريا من دون أن يتعرض لأي أذى خلال استعادته”.

تعقيبا على اللغط الذي أثاره البعض بخصوص هوية الخاطفين، أود التأكيد على أن الخاطفين لم يكونوا أتراكا بل يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية. كما أن الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات التركية كان لها الفضل الرئيسي في استعادة طفلي من شمال سوريا من دون أن يتعرض لأي أذى خلال استعادت pic.twitter.com/3qCAdCmGo1 — #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 23, 2022

وأعقبتها بتغريدة أخرى أكدت فيها “لمن يحاول الاصطياد في الماء العكر أقول: أعيش في تركيا منذ سنوات ولم يسبق أن شعرت بغياب الأمن”. وأثار فيديو لقاء أحلام بابنها تفاعلًا واسعًا على المنصات العربية.