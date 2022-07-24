شاهد: حريق ضخم في غابات كاليفورنيا وإجلاء الآلاف

اندلع حريق غابات هائل انتشر سريعًا ليصبح أحد أكبر حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا العام، وتسبب في إجلاء آلاف الأشخاص، وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2000 منزل وشركة.

وبدأ حريق (أوك فاير) بعد ظهر الجمعة، جنوب غرب منتزه يوسمايت الوطني قرب بلدة ميدباينز، وبحلول السبت اتسع لما يقرب من 15 ميلًا مربعًا، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

Cal OES is actively working with our partners @CAL_FIRE on the dangerous & fast moving #OakFire. Through our State Operations Center we are gathering intel (like this @FIRIS mapping below) dispatching mutual aid & coordinating with local officials on emergency management needs. https://t.co/depmIeVYSA — California Governor's Office of Emergency Services (@Cal_OES) July 23, 2022

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا، السبت بسبب آثار حريق الغابات المدمر.

وفي السياق، قال دانييل باترسون المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، إن أوامر الإجلاء نُفذت السبت، وشملت أكثر من 6 آلاف يعيشون في منطقة ريفية ذات كثافة سكانية منخفضة.

وأوضح باترسون أن أكثر من 400 رجل إطفاء يكافحون الحريق، كما تم الدفع بطائرات هليكوبتر وجرافات لمواجهة الظروف القاسية التي أدت إلى انتشار النيران بسرعة منها الطقس الحار وانخفاض الرطوبة ووجود نباتات جافة نتيجة أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ عقود.

The Oak Fire is now 9,100+ acres. Clearly the Fire wants to push into the heat of the day as it continues to nuke off hillsides. This footage taken recently shows the fire pushing North and East. Thank you to the individual who sent this footage in. #oakfire #california #wildfire pic.twitter.com/J1klPcZ2Co — TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) July 23, 2022

بدورها، أوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا في بيان أن “سلوك النيران المتفجرة يمثل تحديًا لرجال الإطفاء” لافتة إلى أن النيران دمرت حتى صباح السبت، 10 مبان سكنية وتجارية وألحقت أضرارًا بخمسة منشآت أخرى، وهددت ألفي مبنى آخر.

وأدى الحريق إلى إغلاق العديد من الطرق من بينها طرق سريعة في محاولة للسيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.

من جانبها، ذكرت شركة الكهرباء والغاز في كاليفورنيا (باسيفيك جاس آند إلكتريك) على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 2600 منزل وشركة في المنطقة انقطعت عنها الكهرباء من بعد ظهر الجمعة، دون تحديد موعد عودة التيار الكهربائي.

BREAKING OVERNIGHT: A massive California wildfire erupts reaching Sierra National Forest. ABC News' @Alex_Presha has the latest. https://t.co/0wZJnpG86J pic.twitter.com/h1pFwcxLzc — Good Morning America (@GMA) July 23, 2022

وشهدت كاليفورنيا حرائق غابات متزايدة خلال السنوات الأخيرة، وأشار العلماء إلى إن الطقس سيظل أكثر تطرفًا، وستزداد حرائق الغابات تواترًا وتدميرًا، كما باتت لا يمكن التنبؤ بها.