شاهد: حريق ضخم في غابات كاليفورنيا وإجلاء الآلاف

اندلع حريق غابات هائل انتشر سريعًا ليصبح أحد أكبر حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا العام، وتسبب في إجلاء آلاف الأشخاص، وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2000 منزل وشركة.

وبدأ حريق (أوك فاير) بعد ظهر الجمعة، جنوب غرب منتزه يوسمايت الوطني قرب بلدة ميدباينز، وبحلول السبت اتسع لما يقرب من 15 ميلًا مربعًا، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

Through our State Operations Center we are gathering intel (like this @FIRIS mapping below) dispatching mutual aid & coordinating with local officials on emergency management needs. https://t.co/depmIeVYSA

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا، السبت بسبب آثار حريق الغابات المدمر.

وفي السياق، قال دانييل باترسون المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، إن أوامر الإجلاء نُفذت السبت، وشملت أكثر من 6 آلاف يعيشون في منطقة ريفية ذات كثافة سكانية منخفضة.

وأوضح باترسون أن أكثر من 400 رجل إطفاء يكافحون الحريق، كما تم الدفع بطائرات هليكوبتر وجرافات لمواجهة الظروف القاسية التي أدت إلى انتشار النيران بسرعة منها الطقس الحار وانخفاض الرطوبة ووجود نباتات جافة نتيجة أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ عقود.

The Oak Fire is now 9,100+ acres. Clearly the Fire wants to push into the heat of the day as it continues to nuke off hillsides. This footage taken recently shows the fire pushing North and East. Thank you to the individual who sent this footage in. #oakfire #california #wildfire pic.twitter.com/J1klPcZ2Co

