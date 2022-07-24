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شاهد: حريق ضخم في غابات كاليفورنيا وإجلاء الآلاف

حريق أوك فاير
حريق أوك فاير في ولاية كاليفورنيا (getty)
24/7/2022

اندلع حريق غابات هائل انتشر سريعًا ليصبح أحد أكبر حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية هذا العام، وتسبب في إجلاء آلاف الأشخاص، وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2000 منزل وشركة.

وبدأ حريق (أوك فاير) بعد ظهر الجمعة، جنوب غرب منتزه يوسمايت الوطني قرب بلدة ميدباينز، وبحلول السبت اتسع لما يقرب من 15 ميلًا مربعًا، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا، السبت بسبب آثار حريق الغابات المدمر.

وفي السياق، قال دانييل باترسون المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، إن أوامر الإجلاء نُفذت السبت، وشملت أكثر من 6 آلاف يعيشون في منطقة ريفية ذات كثافة سكانية منخفضة.

وأوضح باترسون أن أكثر من 400 رجل إطفاء يكافحون الحريق، كما تم الدفع بطائرات هليكوبتر وجرافات لمواجهة الظروف القاسية التي أدت إلى انتشار النيران بسرعة منها الطقس الحار وانخفاض الرطوبة ووجود نباتات جافة نتيجة أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ عقود.

بدورها، أوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا في بيان أن “سلوك النيران المتفجرة يمثل تحديًا لرجال الإطفاء” لافتة إلى أن النيران دمرت حتى صباح السبت، 10 مبان سكنية وتجارية وألحقت أضرارًا بخمسة منشآت أخرى، وهددت ألفي مبنى آخر.

وأدى الحريق إلى إغلاق العديد من الطرق من بينها طرق سريعة في محاولة للسيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية.

من جانبها، ذكرت شركة الكهرباء والغاز في كاليفورنيا (باسيفيك جاس آند إلكتريك) على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 2600 منزل وشركة في المنطقة انقطعت عنها الكهرباء من بعد ظهر الجمعة، دون تحديد موعد عودة التيار الكهربائي.

وشهدت كاليفورنيا حرائق غابات متزايدة خلال السنوات الأخيرة، وأشار العلماء إلى إن الطقس سيظل أكثر تطرفًا، وستزداد حرائق الغابات تواترًا وتدميرًا، كما باتت لا يمكن التنبؤ بها.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية