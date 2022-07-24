شاهد: العثور على طفلة محبوسة داخل منزل مكتظ بالنفايات

عثرت السلطات التركية على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات محتجزة داخل غرفة مكتظة بالنفايات في مدينة بورصة، في مشهد أشبه بأفلام الرعب خلال إخلاء منزل بعد مطالبة مالكته باسترجاعه من المستأجر القديم.

ونقلت تقارير إعلامية تركية عن السلطات التركية أن الطفلة التي أوكلت خالتها برعايتها حُبست في المنزل الذي تحوّل لمكب قمامة منذ عام تقريبًا.

وأوضحت أن الخالة كانت توفر للطفلة احتياجاتها الرئيسة فقط بجانبها في الغرفة التي وجدت بداخلها في حالة صحية متردية ولا تستطيع الحركة.

وكانت امرأة تدعى كاموران بينار استأجرت المنزل، لكنها توقفت عن سداد الإيجار منذ أشهر، ما دفع مالكه إلى قطع المياه والكهرباء عنه، ورفع دعوى قضائية لاسترجاعه.

واستغرقت الدعوى عامًا كاملًا حتى تمكّن موظفو التنفيذ من فتح المنزل، لكنهم فوجئوا بكميات هائلة من القمامة.

وكتبت المستأجرة على باب المنزل عبارة تحذيرية لتهديد أي شخص يحاول الدخول إليه “لا تحاول دخول المنزل، وإلا قدمت شكوى بالتعدي على ممتلكات الغير”.

واستدعى المسؤولون طواقم التنظيف لإزالة القمامة من المنزل، وخلال التنظيف عثروا على غرفة مغلقة، وعند فتحها وجدوا طفلة ترقد فاقدة للوعي بين أكوام النفايات وفضلاتها البشرية.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الطفلة كانت في حالة سيئة بعد أن نمت أظافرها وشعرها، خاصة أنها لم تتمكن من الاستحمام أو الحفاظ على نظافتها لمدة 7 أشهر تقريبًا.

وأوضح الفريق الطبي في مستشفى كلية الطب بجامعة بورصة أن الطفلة تعاني من بعض الجروح في جسدها، كما خسرت الكثير من الوزن.

من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد ملابسات حبس الطفلة بين أكوام القمامة في المنزل، وأفادت وسائل إعلام بأن السلطات تعمل على إعادة تسليم الطفلة إلى والدتها التي تقيم في أنطاليا بينما تستمر التحقيقات مع الخالة.

وقالت الخالة خلال التحقيقات إنها فشلت في الوصول إلى شقيقتها خلال السنوات الماضية لإعادة الطفلة.

وفي السياق، أشارت صحيفة (صباح) التركية إلى أن الطفلة سُلّمت إلى الخالة عام 2020 لرعايتها بعد وفاة الجدة التي كانت ترعاها بذريعة معاناة الأم من مشكلات نفسية.