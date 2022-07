روبوت يكسر إصبع طفل خلال مباراة للشطرنج (فيديو)

أقدم روبوت على إيذاء طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات عندما سحب إصبعه وكسره، خلال مباراة للشطرنج ضمن فعاليات بطولة موسكو المفتوحة.

ورصد فيديو تفاصيل المباراة حين أمسك الروبوت بإصبع الطفل بقوة لثوان عدة، قبل أن تندفع امرأة ورجلان لإنقاذ الطفل وتحريره من قبضته ودفعه بعيدًا.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H

— 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022