روبوت يكسر إصبع طفل خلال مباراة للشطرنج (فيديو)

أقدم روبوت على إيذاء طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات عندما سحب إصبعه وكسره، خلال مباراة للشطرنج ضمن فعاليات بطولة موسكو المفتوحة.

ورصد فيديو تفاصيل المباراة حين أمسك الروبوت بإصبع الطفل بقوة لثوان عدة، قبل أن تندفع امرأة ورجلان لإنقاذ الطفل وتحريره من قبضته ودفعه بعيدًا.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen There is no violence in chess, they said. Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H — 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022

وقال سيرغي لازاريف رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو لوكالة (تاس) الروسية للأنباء إن الروبوت شارك في مباريات سابقة دون أي انزعاج.

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن الروبوت أقدم على هذا التصرف “بسبب خلل ما وحالة من انعدام الاستقرار بسبب ردود الفعل السريعة للطفل خلال المباراة”.

وأكد لازاريف أن إصبع الطفل وضع في قالب “جبس”، ولا يعاني من صدمات جراء الهجوم عليه.

وأوضح أن الطفل شارك في مباريات جديدة في اليوم التالي للواقعة، وتمكن من إنهاء البطولة.

من جانبه، صرّح سيرغي سماجين نائب رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج أن الروبوت بدا وكأنه ينقض على الطفل بعدما أخذ إحدى قطع الشطرنج الخاصة بالصبي.

ولفت إلى أن الصبي “بدلًا من انتظار الروبوت حتى يكمل حركته اختار الرد السريع، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد الأمان”.

بيد أنه لفت خلال حديثه إلى أن الطفل “لم يدرك أنه كان عليه الانتظار قبل الرد على الروبوت”.

وأضاف “هذه حالة نادرة للغاية، وهي أول حالة يمكنني تذكرها لقيام روبوت بالاعتداء على طفل صغير”، مشددًا على أن الروبوت “آمن تمامًا”، وأن ما حدث كان من قبيل “الصدفة”.

يذكر أن الروبوتات تقتل شخصًا واحدًا كل عام في الولايات المتحدة وحدها، بحسب إدارة السلامة المهنية الأمريكية، لا سيما في ظل التعقيد الشديد الذي تشهده صناعة الروبوتات ودمجها في حياة البشر خلال السنوات الأخيرة.