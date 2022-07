جرفت السيارات.. ضحايا ومفقودون جراء فيضانات جنوبي إيران (فيديو)

قُتل 17 شخصًا على الأقل ولا يزال 6 في عداد المفقودين بسبب فيضانات شهدتها مناطق في جنوب إيران، أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن حاكم منطقة إستهبان يوسف كاركر قوله “قرابة الساعة الخامسة عصر أمس (12:30 بتوقيت غرينتش)، تساقطت أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال في الأجزاء الوسطى من إستهبان، مما أدى إلى سيول”.

وأضاف “نتيجة لذلك، تم انتشال 17 جثة في مناطق إستهبان، وتم التعرف على هويات 13 منها”، وأشار إلى أن 6 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، وأن 55 من فرق الإغاثة تشارك في عمليات الإنقاذ.

وتقع مدينة إستهبان على مسافة 174 كيلومترًا من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران.

