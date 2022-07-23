جرفت السيارات.. ضحايا ومفقودون جراء فيضانات جنوبي إيران (فيديو)

قُتل 17 شخصًا على الأقل ولا يزال 6 في عداد المفقودين بسبب فيضانات شهدتها مناطق في جنوب إيران، أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن حاكم منطقة إستهبان يوسف كاركر قوله “قرابة الساعة الخامسة عصر أمس (12:30 بتوقيت غرينتش)، تساقطت أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال في الأجزاء الوسطى من إستهبان، مما أدى إلى سيول”.

وأضاف “نتيجة لذلك، تم انتشال 17 جثة في مناطق إستهبان، وتم التعرف على هويات 13 منها”، وأشار إلى أن 6 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، وأن 55 من فرق الإغاثة تشارك في عمليات الإنقاذ.

وتقع مدينة إستهبان على مسافة 174 كيلومترًا من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران.

Jul. 22 – Estahban, Fars Province, SW #Iran

Devestating floods in Fars Province killed 18 poeple while 5 others have yet to be found. pic.twitter.com/P7MtXLEDzl — Iran News Wire (@IranNW) July 23, 2022

وكانت “إرنا” قد نقلت في وقت سابق عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة خليل عبد الله، تأكيده وفاة 15 شخصًا وفقدان 8 آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالات الأنباء الإيرانية، سيولًا موحلة في مجرى نهر رودبال وهي تجرف سيارات.

وأوضح كاركر أن “عددًا من الأشخاص المحليين والزوار من مناطق أخرى الذين كانوا يتنزهون عند ضفاف النهر أو موجودين في مجراه، باغتهم ارتفاع مستوى المياه”.

مصرع 15 شخصاً على الأقل ولا يزال 8 في عداد المفقودين بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب #إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.#السياق pic.twitter.com/RVxGCsia0L — السياق (@alsyaaq) July 23, 2022

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافًّا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في أزمنة متعددة، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي لقي 8 أشخاص على الأقل، غالبيتهم في محافظة فارس، حتفهم جراء فيضانات في جنوب البلاد نتجت عن أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2019، إلى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار.