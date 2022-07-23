أرضية مسبح تنشق فجأة وتبتلع رجلا في إسرائيل (شاهد)

لقي إسرائيلي مصرعه، ظهر الخميس، إثر انفتاح حفرة سحيقة داخل مسبح على نحو مفاجئ، خلال حفل خاص بمنزل في مستوطنة كرمي يوسف التي تبعد حوالي 40 كيلومترًا من تل أبيب.

وأظهر مقطع فيديو للحادث الحفرة وقد انفتحت وتسببت في ميل المسبح وابتلاع ما فيه، إذ تم امتصاص المياه والعوامات والألعاب في الحفرة الكبيرة في غضون ثوانٍ، بالإضافة إلى شخصين كانوا في المسبح.

وشوهد رجلان يُجرّان نحو “البالوعة” وكان رواد الحفلة يراقبون المشهد في صدمة ورعب، وتمكن أحد الرجلين من الخروج بعد سقوطه، وشوهد الآخر وهو يحاول الهروب من الدوامة لكن المياه غمرته فاختفى تمامًا.

وبعد بحث دام أربع ساعات، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على الرجل ميّتًا في قاع الحفرة التي امتدت لـ13 مترًا تحت الأرض، ثم أُعلنت وفاته، وهو خليل كيمتشي (32 عامًا) من تل أبيب، وفقًا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وتم القبض على الزوجين المالكيْن للمنزل للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل غير متعمد، وقالت الشرطة إن الزوجين لم يتقدما بطلب للحصول على تصريح قبل بناء المسبح.

תיעוד: ניסיונות הירידה לבור שנפער בבריכה, בחיפוש אחר הנעדר@daniel_elazar pic.twitter.com/0JzxKvtATr — כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2022

وفي جلسة يوم الجمعة، اتهمت الشرطة الزوجان بأنهما “ساهما في هذه النتيجة المأساوية بشكل كبير جدا، إذ كان بإمكانهما منع ما حدث لو كانا قد حصلا على تصريح”، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتم إطلاق سراح الزوجين صباح الجمعة ووُضعا رهن الإقامة الجبرية في منزل ابنتهما في بتاح تكفا.

والحُفَر السحيقة (sinkholes) هي مناطق من الأرض تفتقر إلى تصريف السطح الخارجي الطبيعي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ويمكن أن تتطور الفراغات والكهوف تحت الأرض لتصبح صخورًا، مثل الحجر الجيري أو صخور الكربونات أو طبقات الملح، التي قد تذوب بمرور الوقت وتتسبب في انهيار مفاجئ لسطح الأرض.