إطلاق اسم “زيلينسكي” على مخلوق أحفوري مكتشَف عمره 150 مليون عام.. لماذا؟ (شاهد)

أُطلق على مخلوق بحري لا فقري مكتشَف في أفريقيا عمره 150 مليون عام، اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير “زيلينسكي”، تقديرًا من المكتشفين “لصموده وشجاعته في الدفاع عن بلاده”، وفق مجلة نيوزويك الأمريكية.

وللمخلوق الغريب 10 أذرع طويلة ومخالب حادة تشبه مجسات الإمساك بقاع البحر، وهو نوع من النجوم البحرية تسمى نجوم الريش وتوجد بكثرة اليوم في القيعان الصخرية من خط الاستواء إلى القطبين.

ويرتبط (Ausichicrinites zelenskyyi) ارتباطًا وثيقًا بمخلوقات مثل نجوم البحر وخيار البحر وقنفذ البحر.

وقال المؤلف الرئيسي لدراسة أجريت على هذا المخلوق البروفيسور ماريوس سالامون، الباحث بجامعة سيليزيا في بولندا، إن “الحفرية محفوظة بشكل غير عادي، وإن لدى (زيلينسكي) 10 أذرع ضخمة بالإضافة إلى حلقة من الزوائد شبيهة بمخالب الإمساك بالصخور”.

وأضاف “عاش المخلوق قبل 150 مليون سنة، وتظهر عليه آثار مفترضة لحركات الذراع، وقد تمت تسميته على شرف الرئيس السادس والحالي لأوكرانيا، فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسكي، لبسالته في الدفاع عن أوكرانيا الحرة”.

ولنجوم الريش مجموعة متنوعة من الألوان المذهلة، تتنوع من الأحمر الداكن إلى البرتقالي النابض بالحياة والأصفر المثير، ويمكن أن يصل طول كل ذراع من أذرعها إلى أكثر من 30 سنتيمترًا.

وتستخدم هذه المخلوقات أذرعها لاصطياد ما تعيش به، حيث تستقر في الماء وتخرج أذرعها لتصل إليها المغذيات التي يتحرك بها التيار.

وتتمتع نجوم الريش أيضًا بالقدرة على التخلص من أذرعها بالطريقة التي تستخدمها بعض السحالي في ذيلها، وغالبًا ما تكون واضحة للغواصين والسباحين، وهي ليست سامة للإنسان، ولكنها يمكن أن تكون سامة للحيوانات الأخرى، وغالبًا ما تتغذى عليها القواقع.