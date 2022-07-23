المغرب.. حريق ضخم يلتهم أكبر سوق للملابس المستعملة في القنيطرة (شاهد)
شبّ حريق ضخم، مساء أمس الجمعة، في أكبر سوق للملابس المستعملة بمدينة القنيطرة شمال غربي المغرب، مما تسبب في خسائر مادية فادحة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ونقلت الوكالة المغربية عن مصادر رسمية محلية قولها إن حريقًا اندلع حوالي الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة داخل السوق المسمى “جوطية ابن عباد” بشارع مولاي يوسف في مدينة القنيطرة.
وألحقت النيران خسائر مادية بـ53 محلا لبيع الملابس المستعملة بحسب وكالة الأنباء الرسمية، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة من الحريق الذي استمر نحو ساعة وفق وسائل إعلام محلية.
منذ ساعة حريق يأتي على جوطية بن عباد في #القنيطرة #المغرب 🇲🇦#الحرب_الروسية_الاوكرانية#الحرب #روسيا #أوكرانيا#الجزائر #حرائق
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— مبارك محمد نبشي 🇩🇿 (@b737m) July 22, 2022
ونقلت الوكالة عن مصادر أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية تدخلت ونجحت في السيطرة على الحريق، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأضافت المصادر أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.
اندلاع حريق ضخم بـ"جوطية بن عباد" في القنيطرة#المغرب #القنيطرة #حريق pic.twitter.com/Z6KTSGrjBn
— Hespress هسبريس (@hespress) July 22, 2022
حريق ضخم بسوق"بنعباد" بمدينة #القنيطرة pic.twitter.com/k3XVf4siUC
— الصحيفة (@assahifa_ar) July 22, 2022
رجال الوقاية المدنية بمدينة القنيطرة تمكنوا، ليل الجمعة، 22 يوليوز 2022، من السيطرة على حريق كبير شب في جوطية ابن عباد المعروفة بين القنيطريين، واستمر اضطرامه لما يقارب الساعة. pic.twitter.com/300TlO6WyX
— SNRTNews (@SNRTNews) July 22, 2022