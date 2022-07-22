مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة آخرين بغارة جوية إسرائيلية قرب دمشق

قتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 7 آخرون بجروح، في غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم الجمعة، على أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنّ “العدو الإسرائيلي نفّذ عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وقال المصدر العسكري السوري إن الغارة أدت إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

💢استشهاد 3 عسكريين وجرح 7 آخرين جراء #عدوان_إسرائيلي على محيط #دمشق

💢التفاصيل على الرابط : https://t.co/L1WpRrcCnd pic.twitter.com/ydz7Wq8NEX — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) July 21, 2022

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان محليين في غرب العاصمة دمشق “أن قصفا صاروخيا طال مناطق غرب دمشق وشوهدت ألسنة النيران والدخان ترتفع من المنطقة المستهدفة، كما دمرت وسائط الدفاع الجوي صاروخين جنوب غرب العاصمة”.

يذكر أن قصف اليوم هو الثاني خلال أسبوع، حيث استهدفت إسرائيل مناطق في محيط مطار دمشق الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، كما يعتبر هذا القصف هو الخامس عشر منذ بداية العام.

ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويبرّر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات بأنها ضرورية لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل، في حين تؤكّد طهران أن وجود عناصر من قوّاتها في سوريا هو لمهمّات استشاريّة.

وفي يونيو/حزيران الماضي قصف سلاح الجو الإسرائيلي مطار دمشق الدولي ممّا ألحق أضرارًا جسيمة بمدرّجاته وأخرج هذا المرفق الحيوي من الخدمة أسبوعين.

وقالت إسرائيل حينذاك إنّ قصفها استهدف مخازن ذخيرة في محيط المطار تابعة لحزب الله ولقوات إيرانية.