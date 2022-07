مسؤول عسكري أمريكي يحذر من هجمات إيرانية محتملة

حذر القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط لفتانت جنرال ألكسوس غرينكويتش، الخميس، من أن المليشيات المدعومة من إيران قد تستأنف هجمات في المنطقة على الولايات المتحدة وحلفائها في خضم تصاعد التوترات في المنطقة، على حد قوله.

وقال غرينكويتش خلال حديثه للصحفيين لدى توليه مهامه إن “ثمة مخاوف من زيادة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة باعتبار أنهما قوتان عظميان تتنافسان على النفوذ الاقتصادي والعسكري في الشرق الأوسط”.

وكان غرينكويتش قبل توليه هذا المنصب، مسؤولا عن العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان.

“We’re in this position where we’re not under attack constantly, but we do see planning for attacks ongoing”

Air Force official expects Iran to resume attacks on UShttps://t.co/P2gTJKtlsd

— GS-59 (@GS5913) July 21, 2022