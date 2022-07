“قطعة من المعكرونة”.. مركبة فضائية تابعة لناسا ترصد جسما غريبا على المريخ

أثار جسم متشابك رصده على المريخ الروبوت الجوال “برسيفرنس” الخاص بمهمة “مارس 2020” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اهتمام علماء الفضاء، وبدأ بعضهم يفكر في احتمال أن يكون قطعة من المعكرونة.

أما التفسير المنطقي والواقعي أكثر فهو أنّ الجسم يُحتمل أن يكون بقايا من مكوّن استُخدم في عملية إنزال المستكشف الآلي على سطح المريخ في فبراير/ شباط عام 2021.

On the 495th day of its exploration mission, NASA's Perseverance rover just discovered a 'noodle-like' object on Mars. Read on to know what this mysterious item could be. #Science https://t.co/mn4pAoOsCT

— ScienceTimes (@ScienceTimesCom) July 18, 2022