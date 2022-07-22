قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء بقصف جوي روسي شمالي سوريا (فيديو)

قتل 7 أشخاص بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون معظمهم من النساء بقصف جوي روسي استهدف منطقة للنازحين شمالي سوريا.

وشنّت طائرات حربية روسية غارات بالصواريخ، صباح اليوم الجمعة، على محيط قرية الجديّدة في ريف جسر الشغور بريف إدلب شمال غربي سوريا، مما أسفر عن قتلى وجرحى بين المدنيين.

مراسل الجزيرة مباشر في سوريا: 5 قتلى بينهم 4 أطفال و12 مصابا جراء قصف روسي استهدف محيط بلدة #جديدة في ريف #جسر_الشغور غربي #إدلب#سوريا pic.twitter.com/sBnc9zUGXf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 22, 2022

وقال مراسل الجزرة مباشر إن غارة روسية على بلدة الجديّدة بريف جسر الشغور أودت بحياة 7 مدنيين بينهم أطفال، كما أدت إلى إصابة 14 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وأعلن الدفاع المدني السوري عن “مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال من عائلة واحدة، وإصابة 12 آخرين بينهم 8 أطفال، في غارة شنتها الطائرات الحربية الروسية، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها نازحون على أطراف قرية الجديدة، ومنازل مدنيين”.

مقتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وإصابة 12 آخرين بينهم 8 أطفال، في مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم الجمعة 22 تموز، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجرون على أطراف قرية الجديدة، ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجانودية، غربي #إدلب.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/3FXnVqWkIV — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 22, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، دمارًا كبيرا خلفه القصف في منازل المدنيين، في حين شرعت فرق الدفاع المدني في رفع الأنقاض وانتشال الضحايا والناجين وسط مخاوف من تجدد القصف.

وسيطرت قوات المعارضة السورية المسلحة على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية بريف إدلب، وكانت المدينة قد انضمت في وقت مبكر إلى المدن والقرى التي انتفضت ضد النظام في سوريا.

وتكتسب المدينة أهميتها بسبب موقعها الواصل بين ثلاث محافظات رئيسية في سوريا هي إدلب وحلب واللاذقية.