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قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء بقصف جوي روسي شمالي سوريا (فيديو)

22/7/2022

قتل 7 أشخاص بينهم 5 أطفال وأصيب آخرون معظمهم من النساء بقصف جوي روسي استهدف منطقة للنازحين شمالي سوريا.

وشنّت طائرات حربية روسية غارات بالصواريخ، صباح اليوم الجمعة، على محيط قرية الجديّدة في ريف جسر الشغور بريف إدلب شمال غربي سوريا، مما أسفر عن قتلى وجرحى بين المدنيين.

وقال مراسل الجزرة مباشر إن غارة روسية على بلدة الجديّدة بريف جسر الشغور أودت بحياة 7 مدنيين بينهم أطفال، كما أدت إلى إصابة 14 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وأعلن الدفاع المدني السوري عن “مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال من عائلة واحدة، وإصابة 12 آخرين بينهم 8 أطفال، في غارة شنتها الطائرات الحربية الروسية، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها نازحون على أطراف قرية الجديدة، ومنازل مدنيين”.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، دمارًا كبيرا خلفه القصف في منازل المدنيين، في حين شرعت فرق الدفاع المدني في رفع الأنقاض وانتشال الضحايا والناجين وسط مخاوف من تجدد القصف.

وسيطرت قوات المعارضة السورية المسلحة على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية بريف إدلب، وكانت المدينة قد انضمت في وقت مبكر إلى المدن والقرى التي انتفضت ضد النظام في سوريا.

وتكتسب المدينة أهميتها بسبب موقعها الواصل بين ثلاث محافظات رئيسية في سوريا هي إدلب وحلب واللاذقية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل