فيسبوك تدخل تعديلًا على صفحتها الرئيسية يجعلها مشابهة لـ”تيك توك”

أدخلت شبكة فيسبوك تعديلا على تطبيقها، جعلت من خلاله الصفحة الرئيسية تبرز ضمن قسمين، في تغيير مهم مشابه لما تحويه منافستها الصينية تيك توك التي تتمتع بشعبية كبيرة.

ويقوم أحد القسمين اللذين أعلنت عنهما فيسبوك، أمس الخميس، على منشورات تظهر أمام المستخدم بحسب ترتيبها الزمني وتكون عائدة لأي مستخدم أو صفحة يتابعها الشخص، ويتضمن القسم الثاني منشورات مقترحة أمام المستخدم استنادًا إلى الخوارزميات وقد تثير اهتمامه.

ومن شأن التركيز على المنشورات المقترحة أن يجعل فيسبوك أكثر تشابهًا مع صفحة تيك توك الرئيسية “فور يو”، التي تركز فيها خوارزمية تطبيق الفيديو الشهير على تحديد ما يرغب الشخص في رؤيته وإظهاره أمامه.

وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تتنافس فيه شركة ميتا المالكة لفيسبوك مع تيك توك على صدارة منصات التواصل، في محاولة للحفاظ على أكبر عدد ممكن من المستخدمين ضمن أعمالها الإعلانية المُقدرة بمليارات الدولارات.

وذكرت الشبكة، أنّ المستخدمين ستظهر أمامهم عندما يفتحون تطبيق فيسبوك صفحة فيها منشورات خاصة بكل مستخدم تحت تسمية “هوم”، وسيتولى فيها الذكاء الاصطناعي إظهار منشورات لأصدقائهم، وكذلك المحتوى المقترح أمامهم.

وقالت ميتا إنّ “التعديل يأخذ في الاعتبار آلاف الإشارات للمساعدة على الوصول إلى المستخدمين وترتيب المحتوى بطريقة نعتقد أنّ المتصفحين سيعتبرونها أكثر أهمية”.

وإذا أراد المستخدمون رؤية منشورات أصدقائهم بترتيب زمني عكسي فيمكنهم الضغط فوق علامة التبويب “فيدز” في خطوة تتلاقى مع نسخ فيسبوك الأولى.

ويهدف تعديل فيسبوك إلى أن تكون صفحة “هوم” التي تظهر أمام مستخدمي التطبيق مكانًا يبث المحتوى الجديد والمنشورات المقترحة الجديدة، بينما يهدف قسم “فيدز” إلى نشر محتوى تابع لأشخاص أو مجموعات أنشأ أحدهم اتصالًا معها.

وكانت الشركة قد تحدثت في وقت مبكر هذه السنة عن أول تراجع تشهده منصة فيسبوك في عدد المستخدمين اليومي على المستوى العالمي، مما يشكل مؤشرًا مقلقًا حول مستقبلها.

وتعمل ميتا كذلك على تغيير توجهاتها بعدما واجهت مشاكل كثيرة، من بينها مزاعم تفيد بأنّ الشركة تعطي الأرباح أولوية على سلامة المستخدمين.