غانتس: نخلق شرقًا أوسط أفضل لدولة إسرائيل (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط تستعد لـ”إنشاء بُنية إقليمية للدفاع” في إطار جهود تل أبيب لإيجاد “شرق أوسط أفضل من أجل دولة إسرائيل”.

وقال غانتس على هامش منتدى آسبن الأمني بالولايات المتحدة “يمكننا الاستفادة من العلاقات الإسرائيلية الجديدة مع العديد من الدول العربية وفقا لاتفاقات أبراهام التي تسمح لنا بتوسيع العلاقات مع شركائنا على المستوى الأمني والاقتصادي وبالطبع نحن بصدد إنشاء بنية إقليمية للدفاع”.

وأوضح غانتس خلال مقابلة مع الصحفي جيفري غولدبرغ خلال الحدث الذي أقيم في ولاية كولورادو، أن إسرائيل “ينبغي لها الاستفادة من حلفائها الجدد في الشرق الأوسط لدعم مختلف الاتجاهات وحتى من حيث تقوية السلطة الفلسطينية”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعربت عن إمكانية استخدام الاتفاقات مع إسرائيل لتقوية السلطة الفلسطينية.

وأشار غانتس خلال حديثه إلى أن إسرائيل عقدت مئات من الاجتماعات والمناقشات مع شركاء إقليميين، وشاركت في 10 مناورات على الأقل متعددة الجنسيات مع مختلف شركائها منذ توقيع اتفاقات أبراهام.

وتابع “نخلق شرقًا أوسط أفضل لدولة إسرائيل وشركائها بما يحقق مصلحة مشتركة في الحفاظ على حرية الملاحة والتجارة، وضمان الدفاع الجوي وتعزيز دفاعنا الإلكتروني”.

وأعرب غانتس عن “فخره بلقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ثلاث مرات خلال العام الماضي، بهدف تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وبناء جسور الثقة بين الطرفين”.

وردًّا على سؤال حول القضية الفلسطينية، قال غانتس “أعتقد أنه يمكننا الاستفادة من اتفاقيات أبراهام والعلاقات مع الشركاء الإقليميين من أجل تقوية السلطة الفلسطينية، من منظور يهودي وصهيوني وديمقراطي، أود أن أرى مستقبلا أفضل بيننا وبين الفلسطينيين وهذا يشمل الانفصال عنهم”.

وتجنب غانتس خلال حديثه استخدام مصطلح “حل الدولتين” قائلا “بعد ذلك، نأمل أن نتمكن في المستقبل من خلق ما أسميه حالة الكيانين”.

وتابع “أريد أن أتأكد من بقاء إسرائيل قوية وآمنة وديمقراطية ويهودية، وهذا يعني أنه سيتعين علينا حل قضايانا مع الفلسطينيين”.

وتعتبر تصريحات غانتس أوضح تصريح لمسؤول إسرائيلي بارز، يربط خلالها بين الاتفاقات مع الدول العربية ودفع القضية الفلسطينية قدما من خلال دعمه لفكرة الانفصال عن الفلسطينيين ليقيموا حكما ذاتيا، لا يرقى إلى تكوين دولة مستقلة.

ووقعت أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أمريكية في 2020، أطلق عليها اسم “اتفاقيات أبراهام”.​​​​

هجوم على إيران

وعلى صعيد آخر، هاجم غانتس خلال حديثه إيران، متهما إياها بأنها تُشكل تحديًا عالميًّا وإقليميًّا كما تعتبر تهديدًا صريحًا لدولة إسرائيل.

وأردف “يمكننا رؤية التأثير الإيراني في فنزويلا والجزائر ولبنان وسوريا والعراق واليمن، السعوديون والإماراتيون يعانون أيضًا من الهجمات الإيرانية”، مشددا على أن إيران لا تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل فقط، على حد وصفه.

وأضاف “يمكننا رؤية نشاط إيران الخبيث في المنطقة بدون مظلة نووية وبدون رادع نووي، تخيلوا ماذا سيفعلون بوجوده، ولهذا السبب لا يمكننا السماح لإيران بأن تصبح دولة نووية”.