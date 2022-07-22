نائب في البرلمان الألماني: برلين لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي فورا (فيديو)

قال جيان عمر عضو البرلمان الألماني إن بلاده لا يمكنها أن تستغني عن الغاز الروسي فورًا، ولكنها لن تخضع للابتزاز الذي يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال اللعب بورقة الغاز للضغط على أوربا.

وأضاف عمر خلال لقائه مع برنامج (المسائية) على قناة الجزة مباشر، يوم الخميس، أن الحكومات الألمانية السابقة جميعها كانت تعتمد كليًا على الغاز الروسي خاصة في فصل الشتاء للتدفئة. مشيرًا إلى أن انتقال الحكومة الحالية من السوق الروسية إلى أسواق أخرى يحتاج زمنًا كافيًا قد يصل إلى سنتين وربما 3 سنوات.

وتابع قائلًا “رغم السيناريوهات الصعبة التي تواجه ألمانيا، فإن حكومة كل من هولندا والنرويج وبلجيكا أبدت استعدادها لمد برلين بالغاز في حالة ما قررت روسيا قطع إمدادات الغاز الاعتيادية عبر “نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2”.

واستأنفت روسيا، الخميس، ضخَّ الغاز إلى أوربا من خلال إعادةِ تشغيلِ خطِّ أنابيبِ “نورد ستريم1″، لكنّ موسكو ما زالت تمسكُ بهذا “السلاح” الذي يعتمدُ عليه أمنُ الطاقةِ في الاتحاد الأوربي هذا الشتاء.

وقال ناطقٌ بِاسْمِ مجموعةِ (نورد ستريم) إن “الغازَ يتدفق في الأنبوب”، وتُظهرُ البياناتُ الأولى التي نشرتها الشركةُ الألمانية المشغِّلة أنّ كميةَ الغازِ المتدفقةَ مطابقةٌ لما قبل الصيانة، وتبلغ نحو 40% من سعة الأنبوب.

وأوضح عمر أن وزير الاقتصاد والمالية الألماني شرع في استكشاف بدائل جديدة للغاز الروسي في قطر وأمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن بلاده وضعت خطة نهائية للاستغناء الكلي عن الغاز الروسي عام 2025.

وقال إن الحكومة الألمانية اعتمدت خريطة طريق جديدة تمثلت في تنويع مصادر الطاقة والمحروقات بدل الارتهان للسوق الروسي وحده، إلى جانب الاعتماد على الطاقات المتجددة بأنواعها الشمسية والرياحية.