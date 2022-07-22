شاهد: طفل أمريكي يُطلق الرصاص على الشرطة لمنعهم من اعتقال والده

أطلق طفل أمريكي عمره 4 أعوام، الرصاص نحو رجال الشرطة في ولاية يوتا الأمريكية، خلال محاولتهم إلقاء القبض على والده.

وأصدرت شرطة الولاية، لقطات مصورة تقول إنها توضح ملابسات الحادث، ويظهر رجال شرطة وهم يعتقلون سادات جونسون (27 عاما) بالقوة أمام طفليه (3 و4 أعوام) اللذين كانا معه في السيارة.

بيد أنهم فوجئوا بسماع دوي إطلاق نار ليكتشفوا أن الطفل أقدم على إطلاق رصاصة لمنعهم من اعتقال والده، وحاولت الشرطة تهدئة الطفل.

وقال الطفل للشرطة مبيّنًا سبب إطلاقه الرصاص “لقد أخذت مسدس والدي، أريد أن يكون والدي حرا ويفعل ما يريده”.

بدورها، قالت شرطة الولاية في بيان إن عناصر الأمن احتجزت جونسون بعد أن طلبوا منه الخروج من سيارته فرفض التعاون معهم، مما دفعهم إلى استخدام القوة وإجباره على الخروج من السيارة وتكبيل يديه.

وأضافت الشرطة “اكتشفنا خلال التحقيقات الأولية أن الأب أمر طفله بإطلاق النار على الضباط”.

ووجهت الشرطة إلى الرجل تهمة “إساءة معاملة الأطفال، والاعتداء، والتدخل في عمل شرطي” على خلفية أمره ابنه بإطلاق النار على عناصر الشرطة. ولم توضح الشرطة الأسباب الرئيسية لعملية التوقيف في البداية.

يشار إلى أن الحادث وقع في فبراير/شباط الماضي، لكن الشرطة لم تنشر الفيديو إلا مساء الأربعاء الماضي.

من جهتها، قالت المأمورة روزي ريفيرا “لا نعلم كيف يمكن لشخص بالغ تشجيع طفل يبلغ عمره 4 سنوات على سحب سلاح ناري وإطلاق النار على الشرطة، لذا فإن عملية الاعتقال خرجت قليلا عن السيطرة”.

وشددت على ضرورة التوقف عن استخدام الأسلحة بهذا الشكل، مطالبة بأن يتحد المجتمع لإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها في أحيائنا.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون لتنظيم حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة في أعقاب تزايد حوادث إطلاق النار الجماعية والفردية.

وتعد الخطوة التي اتخذها بايدن ضد سياسات حمل السلاح في الولايات المتحدة هي الأولى في هذا الشأن منذ عقود.