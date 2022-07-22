ساديو ماني: لا أتنافس مع محمد صلاح وعلاقتي به جيدة

رفض الهداف السنغالي ساديو ماني فكرة وجود تنافس مع النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في نادي ليفربول الإنجليزي.

وتوّج ماني، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ الألماني، مساء أمس الخميس، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حقق الانجاز نفسه في عام 2019.

وعقب تسلمه الجائزة قال ماني (30 عاما) في مقابلة صحفية “الناس في بعض الأحيان يقولون إن هناك منافسة بيني وبين صلاح، ولكني لا أرى نفسي في تنافس مع أي لاعب بصراحة”.

وأضاف “تربطنا علاقة جيدة ونتبادل الرسائل وأعتقد أن الإعلام يحاول تضخيم الأمور دائمًا” و”لا تربطني علاقة بلاعب واحد فقط، ولكن بكل لاعب في العالم سبق لي اللعب معه “.

وختم نجم المنتخب السنغالي بالقول “يمكنك أن تسأل أي شخص تريده في النادي أو أي مكان أذهب إليه، تربطني علاقة جيدة بجميع اللاعبين”.

ويأتي حصول ماني على الجائزة بعد قيادة منتخب السنغال للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب الصعود ببلاده إلى مونديال قطر 2022.

وفي طريقه للفوز بالجائزة، تفوق ماني على صلاح وكذلك على مواطنه إدوارد ميندي حارس مرمى تشلسي الإنجليزي، وبات ماني الهداف التاريخي لمنتخب السنغال بتسجيله 33 هدفا خلال 91 مباراة.