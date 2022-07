رشت رذاذ الفلفل في وجوههن.. إدانة أمريكية بالاعتداء المدفوع بالكراهية لمهاجمتها 4 آسيويات (فيديو)

أدينت أمريكية أربعينية بـ8 تهم بالاعتداء من الدرجة الثالثة، وصُنّف الاعتداء جريمة كراهية، إضافة إلى 4 تهم بالمضايقة الشديدة من الدرجة الثانية، تحت تصنيف الكراهية، لمهاجمتها نساءً آسيويات بدافع عنصري.

ونشر المدعي العام لمقاطعة مانهاتن في نيويورك (ألفين براغ) بيانًا يوم الخميس (14 يوليو/ تموز) يفيد بتوجيه لائحة الاتهام إلى المواطنة الأمريكية مادلين باركر (47 عامًا) لمهاجمتها 4 نساء من أصل آسيوي بتلك المقاطعة في يونيو/ حزيران الماضي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع حينها اعتداء مادلين باركر على مجموعة من النساء الآسيويات، حيث أخرجت علبة من رذاذ الفلفل من حقيبتها ثم رشت بها وجه كل واحدة منهنّ وقالت لهنّ “عدن إلى بلادكنّ”.

وكان قسم جرائم الكراهية في شرطة نيويورك قد نشر في 14 يونيو صورًا لمادلين باركر مع تعليق يقول إن صاحبة هذه الصور “مطلوبة لارتكابها اعتداء في 11 يونيو، إذ أدلت الجانية بتصريحات تنم عن كراهية الأجانب وأطلقت رذاذ الفلفل على 4 ضحايا”.

وقال المدعي العام في بيانه “سماع الكلمات البغيضة والتمييزية مثل (عدن إلى بلدكن) أمر مؤلم للغاية، ويُزعم أن هؤلاء النساء سمعنها قبل تحمل الألم الجسدي من رذاذ الفلفل للسيدة مادلين. كل الناس من جميع الخلفيات يستحقون الشعور بالأمان”.

The pictured individual is Wanted for an Assault that occurred on June 11th on the corner of 9th Avenue and West 14th Street. The perpetrator made xenophobic remarks and discharged pepper spray at 4 female victims. Please contact Crimestoppers (1 800 577-TIPS, @NYPDTips). pic.twitter.com/ypzXxUs6IL

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) June 13, 2022