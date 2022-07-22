توقيف سعودي سهّل دخول صحفي إسرائيلي وتصويره فيديو داخل مكة المكرمة

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إحالة مواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) يحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة.

وأوضح المتحدث أن هذا المواطن سهل دخول الصحفي للمسار الخاص بالمُسلمين، “في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة على غير المُسلمين” وأن هذا الشخص جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

ونبه المتحدث جميع القادمين إلى المملكة إلى ضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، خصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

شرطة منطقة #مكة_المكرمة: إحالة مواطن إلى النيابة العامة نقل وسهّل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين.https://t.co/V3nKl234qy#واس_عام pic.twitter.com/ErFp8WoAPt — واس العام (@SPAregions) July 22, 2022

وأشار إلى أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يُتساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادًا إلى الأنظمة المعمول بها، مؤكدًا إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة.

وكان مراسل الشؤون الخارجية بقناة 13 العبرية جيل تاماري قد زار السعودية لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، واستغل فرصة وجوده هناك وذهب إلى مكة، وقاد سيارة في أنحاء المدينة وسجل مقطعًا مصورا للقناة تم بثه يوم الأحد الماضي، حيث قال في البث “كنت هنا في مكة، لقد تحقق حلم”.

قناة إسرائيلية تقدم اعتذاراً بعدما أثار مراسلها غضباً سعودياً بعد تسلله إلى #مكة ودخوله الأماكن المقدسة، وتواصل بث التقرير على منصاتها. pic.twitter.com/NrAoqJ5xvS — TRT عربي (@TRTArabi) July 21, 2022

وفي الفيديو -ومدته نحو 10 دقائق- يزور تماري جبل عرفات الذي يقصده الحجاج المسلمون خلال الحج كل عام، ويقرّ بأنه يدرك أنّ ما يفعله غير قانوني، مشيرًا إلى أن الموقع “مكان محظور على غير المسلمين”، ومعلنًا “أنا أول صحفي إسرائيلي ينشر هذه الصور وبالعبرية من هذا المكان”.

من جانبه انتقد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، أول أمس الأربعاء، تصرف تاماري وقال “بث هذا التقرير تصرف غير مسؤول ويسبب أضرارًا ويجعل هدف إسرائيل في تطبيع العلاقات مع السعودية أكثر صعوبة”.

ودفعت الردود الغاضبة القناة الإسرائيلية إلى تقديم اعتذار غير مسبوق عبر حسابها في تويتر جاء فيه “زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لم تأتِ للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية”.

زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لن تأتي للمساس بمشاعر الامة الإسلامية والمملكة العربية السعودية.

نحن في اخبار القناة 13 نعبر عن اعتذارنا واسفنا ان شعر احد بالغضب بسبب هذه الزيارة

ان الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من اجل الوصول الى كل الأماكن والتغطية من مصدر اول>> — חדשות 13 (@newsisrael13) July 19, 2022

وأضافت “نحن في قناة الأخبار 13 نُعبّر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعرَ أحدٌ بالغضب بسبب هذه الزيارة، إنّ الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول إلى كل الأماكن والتغطية من مصدر أول”.

وتابعت “هذه المبادئ كانت على رأس الأولويات في زيارة (المراسل) جيل تماري للسعودية، نحن في قناة الأخبار 13 نعتبر أن المعرفة والتعرف على الأماكن الهامة من مصدر أول في غاية الأهمية، وندعو إلى التسامح بين الأديان، وإلى معرفة الآخر وإلى احترام كل الأديان”.

Israeli journalist Gil Tamari, working for Israel’s Channel 13 News, found a way into Mecca to shoot a documentary. The city is normally forbidden for non-Muslims to enter. The move sparked criticism on social media, and led to the channel issuing an apology in Arabic. pic.twitter.com/KNSiZBZ7IM — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 19, 2022

وكان تماري، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قد اعترف في مستهل تقريره الذي بثته القناة، بأنه تسلل إلى مكة من دون موافقة السلطات السعودية، حيث قال “هذه المدينة مغلقة أمام غير المسلمين وببساطة لا يمكن الدخول إليها”.

وأضاف “كان واضحا لي أن احتمالات زيارتي لمكة هي صفر، لكنني نجحت في العثور على الشخص الصحيح الذي وافق على المخاطرة”.

وتم تشويش صوت وصورة الشخص الذي ساعد الصحفي على التسلل إلى مكة، وقال تماري إنه لم يعترف (للمواطن السعودي) في أي مرحلة بأنه صحفي إسرائيلي، مضيفا “لذلك أنا أوثق ملاحظاتي باللغة الإنجليزية وتحدثت معه طوال الوقت بالإنجليزية”.

Disclaimer: I would like to reiterate that this visit to Mecca was not intended to offend Muslims, or any other person. If anyone takes offense to this video, I deeply apologize. The purpose of this entire endeavor was to showcase the importance of Mecca and the beauty

…. https://t.co/aAxipctRrG — גיל תמרי (@tamarygil) July 19, 2022

وبعد موجة غضب واسعة، كتب تاماري اعتذارا عبر تويتر جاء فيه “أود أن أشير مجددا إلى أن هذه الزيارة لمكة لم يقصد بها إزعاج المسلمين أو أي شخص آخر”، مؤكدا أن هدفه “من هذا المسعى برمته هو إظهار أهمية مكة وجمال الإسلام”.

ولم يساعد اعتذار وتبرير تاماري على تهدئة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنشأ ناشطون وسم “#يهودي في الحرم”، أعربوا فيه عن غضبهم العارم من هذا الفعل وضرورة محاسبة من سهله.