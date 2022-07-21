مصر.. غضب وسخرية بعد ارتفاع كبير في أسعار البيض رغم الاكتفاء الذاتي (فيديو)

أثار ارتفاع أسعار البيض في مصر ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بلغ سعر البيضة الواحدة 3 جنيهات، بينما يتراوح سعر الكرتونة بين 70 و80 جنيهًا (نحو 4 دولارات).

وتساءل مغردون عن سبب ارتفاع الأسعار رغم الإعلان سابقًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض.

وقال رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز في تصريح متلفز “ننتج 13 مليار بيضة، والتكلفة الفعلية تبلغ 55 جنيهًا بحيث تباع للأسواق في حدود 60 جنيهًا، وهو ما عارضه اتحاد المنتجين”.

وأضاف “يجب على الحكومة والوزارات المعنية التحرك، بهدف وضع آلية لضبط الأسعار داخل مصر في ظل الانفلات غير المبرر في الزيادة، حفاظًا على المُنتج والمستهلك”.

80جنيها للكرتونة الواحدة.. جدل واسع في على المنصات الرقمية في #مصر إثر ارتفاع سعر #كرتونة_البيض pic.twitter.com/rv0Dcg2fOo — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 21, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل، مقاطع فيديو تسخر من الزيادة الجنونية الأخيرة في أسعار البيض، رغم ثبات التكلفة خلال الثلاثة أشهر الماضية، بحسب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية حازم المنوفي خلال تصريح متلفز.

وسخر المدون تيمور السوبكي من الزيادة خلال فيديو نشره عبر صفحته، موجهًا رسالة للدجاج سائلًا إياها عن ارتفاع سعر بيضها، ومطالبًا إياها بالكف عن زيادة السعر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون جراء الحرب في أوكرانيا.

ورغم انتقاده لارتفاع أسعار البيض وتأكيده أنه غير مبرر، إلا أن المذيع المؤيد للنظام أحمد موسى زعم أن سعر البيض كان سيصل إلى 500 جنيه لو لم تكن مصر حققت الاكتفاء الذاتي منه.

وعلّق الصحفي الرياضي أمير صادق ساخرًا “يعني الفراخ بتعمل إجهاض فعدد البيض قليل عشان كده غلي ولا إيه!”.

ايوة يعني الفراخ بتعمل إجهاض فعدد البيض قليل عشان كده غلي ولا إيه ! — Amir Nabil Sadek (@AmirSadek30) July 19, 2022

من جهته، طالب عضو لجنة الزراعة في البرلمان عامر الشوربجي الحكومة بالتدخل لوقف ارتفاع أسعار البيض، مضيفًا أن “وضع تاريخ صلاحية على كل كرتونه يمنع ارتفاعه يوميًا”.

وتأتي المطالبات تزامنًا مع تفاعل مغردين غاضبين من الزيادة الأخيرة عبر منصات التواصل، في ظل دعوات لحملة مقاطعة عامة، لحين تدخل الحكومة للرقابة على الموزعين وضبط الأسعار.