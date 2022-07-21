مشهد سينمائي يتكرر في الواقع.. مذيعة بريطانية تسخر من موجة الحر القاسية وتعيد للأذهان لقطة من فيلم شهير

توقع فيلم “دونت لوك آب” (لا تنظر إلى الأعلى) الذي عُرض على شبكة نتفليكس، العام الماضي، في أحد مشاهده ما حدث في الواقع بعد نحو عام من عرضه؛ إذ تحقق توقُّع الفيلم عند تغطية أحد البرامج الإخبارية الإنجليزية تداعيات موجة الحر القاسية التي حطمت الرقم القياسي في المملكة المتحدة، وتسببت في حرائق واسعة في جنوب القارة الأوربية.

A clip from Don’t Look Up, and then a real TV interview that just happened pic.twitter.com/CokQ5eb3sO — Ben Phillips (@benphillips76) July 20, 2022

ويظهر خلال الفيلم عالما فلك -يجسدهما الممثل ليناردو دي كابريو والممثلة جينيفر لورانس- خلال جولة إعلامية للتحذير من خطر كويكب ضخم في مسار تصادم مع الأرض، وتنفجر كيت غاضبة بسبب الاستخفاف الإعلامي بالحدث.

وتكرر المشهد خلال تغطية قناة (جي بي إن) البريطانية للموجة الحارة، حيث ضاق عالم الأرصاد الجوية جون هاموند ذرعًا بالتعامل السطحي مع الحدث وتعليق المذيعة بأن “الجو ليس حارًّا للغاية”.

وقال هاموند خلال حديثه “أعتقد أنه سيكون هناك مئات إن لم يكن الآلاف من الوفيات الجديدة في أوائل الأسبوع المقبل، بسبب موجة الحر القاتلة التي تمر بها البلاد”.

وأوضح أن الرسوم البيانية الموجودة أمامه الآن “مخيفة حقا”، مضيفا “كلنا نحب الطقس الجميل، لكن هذا لن يكون لطيفا، سيكون هذا طقسا مميتا”.

وقاطعت المذيعة عالم الأرصاد قائلة “أريد أن نكون سعداء بشأن الطقس، لقد مررنا بموجات حر سابقة، لا أريد أن تصبح شخصا قدريا يُنذر بالموت”.

وتسببت مقاطعة المذيعة في دفع عالم الأرصاد إلى تأكيد أن موجات الحر “أصبحت أكثر تطرفا وسوف تتجه نحو بريطانيا أكثر، وهذا ما يُنذر بالخطر”.

وينتمي فيلم (دونت لوك آب) إلى فئة الكوميديا السوداء من إخراج آدم مكاي، وتدور أحداثه حول الباحثة كيت التي تكتشف مذنبا عملاقا يصل حجمه إلى حجم جبل إيفرست، سيرتطم بالأرض خلال 6 أشهر وتحاول تحذير العالم منه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في فرنسا والمملكة المتحدة وسط موجة حر تضرب القارة الأوربية منذ أكثر من 10 أيام.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أول إنذار “أحمر” يتعلق بالحرارة القصوى، مما يعني أن ثمة “خطرا على الحياة” مع تجاوز درجات الحرارة الأربعين، لأول مرة في تاريخ المملكة المتحدة.