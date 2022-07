مشهد سينمائي يتكرر في الواقع.. مذيعة بريطانية تسخر من موجة الحر القاسية وتعيد للأذهان لقطة من فيلم شهير

توقع فيلم “دونت لوك آب” (لا تنظر إلى الأعلى) الذي عُرض على شبكة نتفليكس، العام الماضي، في أحد مشاهده ما حدث في الواقع بعد نحو عام من عرضه؛ إذ تحقق توقُّع الفيلم عند تغطية أحد البرامج الإخبارية الإنجليزية تداعيات موجة الحر القاسية التي حطمت الرقم القياسي في المملكة المتحدة، وتسببت في حرائق واسعة في جنوب القارة الأوربية.

A clip from Don’t Look Up, and then a real TV interview that just happened pic.twitter.com/CokQ5eb3sO

