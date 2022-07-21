لحظة انجراف سيارة محملة بعمّال سودانيين وغرقها في جنوب كردفان (فيديو)

أكدت مصادر سودانية محلية للجزيرة مباشر صحة لقطات متداولة لانجراف سيارة كانت تحمل عمّالًا قادمين من منطقة تعدين دلّاس وغرقها في ولاية جنوب كردفان، وعددهم 10 أشخاص من خور ود المليسة.

وانتشر على مواقع التواصل قبل يومين مقطع مصور من مدينة كلوقي بمحلية أبو جيبيهة في الولاية الواقعة أقصى جنوب السودان، يظهر لحظة انجراف السيارة وغرقها، وكانت تحمل عددًا من الركاب أثناء عبورها للجهة الأخرى نتيجة تدافع المياه.

وتظهر اللقطات لحظة انجراف سيارة تحمل -بداخلها وأعلاها- عددًا من الركاب، وخروجها عن المسار الرئيس بسبب قوة التيار وتدافع المياه، لتسقط بشكل مروع.

وأثار ظهور مصور الفيديو وهو يبتسم عقب انجراف السيارة وسقوط كل من كانوا عليها في مجرى السيل، موجة استياء على منصات التواصل، فيما لم يُكشف عن عدد الضحايا.