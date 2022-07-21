روسيا تتجه لحل فرع الوكالة اليهودية للهجرة على أراضيها

طلبت وزارة العدل الروسية حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا، حسبما أعلنت محكمة في موسكو، اليوم الخميس، وسط توتر بشأن النزاع في أوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن إيكاترينا بوراتسوفا المتحدثة باسم محكمة بسماني في موسكو قولها إن المحكمة تلقت شكوى إدارية من الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو تطالب بحل فرع الوكالة اليهودية للهجرة التي تدعم الروابط مع يهود الشتات.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الطلب جاء بسبب انتهاكات الوكالة للقانون الروسي، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

ولفتت إلى أن المناقشة التي طلبها قاضي المحكمة بشأن هذه القضية ستحصل في 28 تموز/يوليو الجاري.

وكانت وزارة العدل الروسية أكّدت الأسبوع الماضي أنها أجرت، من 30 مايو/أيار إلى27 يونيو/حزيران، “تحققًا من مستندات صادرة عن الوكالة” من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول نتيجة هذه الإجراءات.

وكانت كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت قبل أسبوعين أن السلطات الروسية أرسلت تعليمات للوكالة اليهودية بوقف جميع أنشطتها داخل البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الوكالة تلقت التعليمات في خطاب رسمي صادر عن وزارة العدل الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن التعليمات بوقف أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا تعد خطيرة، وقد تؤثر في قدرة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل مستقبلًا.

وتُعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا، والتي أُسّست في العام 1929، بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى إسرائيل.

وتضمّ إسرائيل اليوم أكثر من مليون مواطن تنحدر أصولهم من الاتحاد السوفياتي السابق.

وبحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، فقد هاجر نحو 7000 يهودي من روسيا إلى إسرائيل في العام الماضي.

ويأتي طلب حلّ هذا الفرع في وقت تشهد العلاقات بين إسرائيل وروسيا توترًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا.

وتبنت إسرائيل موقفًا حذرًا من النزاع، مؤكدة قوة العلاقات المميزة مع أوكرانيا وروسيا.

وفي مايو/أيار الماضي تدهورت العلاقات القوية تقليديًا مع موسكو بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هتلر له أصول يهودية، وهو ما أثار غضب إسرائيل.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل لعدم فرضها عقوبات على روسيا أسوة بالدول الغربية.