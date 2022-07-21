بعضها في غزة والضفة.. جيش الاحتلال يعترف باستخدام طائرات مسيرة في هجمات موجهة

أقرّت إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة مسلحة في هجمات متعددة قامت بها، وذكرت تقارير أن بعض تلك الهجمات جرت في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وسمحت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بالكشف عن استخدام جيش الاحتلال لطائرات بدون طيار مسلحة لتنفيذ اعتداءات في العديد من الهجمات.

Israel admits to use of attack drones after years of ambiguityhttps://t.co/Eg6xFKQ2Yw pic.twitter.com/96wgA2s3LK — Ynetnews (@ynetnews) July 20, 2022

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استخدم إحدى تلك الطائرات في استهداف موقع يتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بصاروخ من نوع “هيرمس 450”.

وقالت الصحيفة إن طائرات إسرائيل المسيّرة هاجمت العديد من الأهداف في السنوات الأخيرة.

הותר לפרסום: צה"ל השתמש במל"ט חמוש לתקיפת עמדת חמאס בעזהhttps://t.co/9Q7SaLd2E5 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 20, 2022

واتهم فلسطينيون في أوقات سابقة، إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة مسلحة في عمليات قتل محددة الهدف في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن إسرائيل لم تؤكد ذلك قط.

ورفع الحظر الذي كان مفروضا على الإعلان عن استخدام إسرائيل لطائرات مسيرة مسلحة ينهي “سرًّا ذائعا” من خلال الاعتراف بأن جيش الاحتلال لديه طائرات مسيرة هجومية وأنه يستخدمها بالفعل.

ووردت العديد من التقارير الإخبارية الدولية عن مهاجمة طائرات مسيرة إسرائيلية لمواقع في لبنان وإيران وهو ما لم تؤكده إسرائيل رسميا أيضا.

💬 ترجمة صفا| ضد مواقع في غزة وسوريا.. جيش الاحتلال يعترف باستخدام طائرات بلا طيار في هجماتهhttps://t.co/loMX4hG4wB — وكالة صفا (@SafaPs) July 21, 2022

وقال بيان الرقابة العسكرية إنه بعد بحث الأمر “لم يكن هناك عائق يمنع نشر ما يفيد باستخدام جيش الدفاع الإسرائيلي لطائرات مسيرة مسلحة في إطار أنشطة عملياته”.

ولدى إسرائيل أحد أكبر أسراب الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط، وهي أيضا من بين أكبر المصدرين في المنطقة لتكنولوجيا الطائرات المسيرة.

وقال ضابط رقابة إنه على الرغم من رفع الحظر عن نقل التقارير المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة، فإن نشر تقارير عن التفاصيل الفنية أو العمليات سيخضع للمراجعة قبل الموافقة على النشر.