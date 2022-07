بعضها في غزة والضفة.. جيش الاحتلال يعترف باستخدام طائرات مسيرة في هجمات موجهة

أقرّت إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة مسلحة في هجمات متعددة قامت بها، وذكرت تقارير أن بعض تلك الهجمات جرت في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وسمحت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بالكشف عن استخدام جيش الاحتلال لطائرات بدون طيار مسلحة لتنفيذ اعتداءات في العديد من الهجمات.

Israel admits to use of attack drones after years of ambiguityhttps://t.co/Eg6xFKQ2Yw pic.twitter.com/96wgA2s3LK

— Ynetnews (@ynetnews) July 20, 2022