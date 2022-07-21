الكرملين ينفي تدهور صحة بوتين ويقول إنه بخير(فيديو)

فندت روسيا التقارير التي تتحدث عن صحة بوتين، وقال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا إصابته بمشاكل صحية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال خلال إفادته اليومية “كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بصحته”.

وقال “كما تعلمون خبراء الإعلام الأوكرانيين والأمريكيين والبريطانيين نشروا أنباء زائفة عديدة عن صحة الرئيس في الشهور الماضي، هذه كلها تقارير زائفة”.

Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", извинился за кашель, объяснив его "шуровавшими" кондиционерами во время его визита в Тегеран накануне:https://t.co/k2ORYudHyW Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/9KjTgrb0XJ — ТАСС (@tass_agency) July 20, 2022

وسعل بوتين خلال ظهور علني، أمس الأربعاء، ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عنه قوله إنه أصيب بنزلة برد خفيفة خلال زيارته لإيران يوم الثلاثاء.

ونقل عن بوتين (69 عاما) قوله “كان الجو حارا جدا في طهران أمس، درجة الحرارة تجاوزت 38 درجة مئوية وكان مكيف الهواء قويا جدا هناك، لذلك أعتذر”.

صحة بوتين تحت المجهر

وباتت صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت المجهر على المستوى الدولي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما تم تصويره وهو يجلس عند طرف طاولات طويلة في اجتماعاته مع مسؤولين محليين وأجانب كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

كما ظهر في بعض الأحيان وهو يسير متصلبا فيما يبدو.

وردا على سؤال حول الأمر خلال منتدى أمني في الولايات المتحدة أمس الأربعاء، قال مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إن بوتين “يتمتع بصحة جيدة للغاية”.