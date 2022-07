تركيا تنفي ضلوعها في هجوم دهوك بالعراق

قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده لم تنفذ أي هجمات تستهدف المدنيين في محافظة دهوك العراقية، حيث أسفرت ضربة جوية هناك عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

ورفضت تركيا، أمس الأربعاء، اتهامات مسؤولين عراقيين ووسائل إعلام رسمية بأنها هاجمت منتجعا جبليا في دهوك، وقالت إن السلطات العراقية يجب ألا تسقط في هذا الفخ.

Türkiye’s FM Mevlut Cavusoglu on attack on Iraq’s Dohuk:

– Türkiye has not carried out any attack on civilians

– Our operations are against PKK terrorists, the attack believed to be by terrorists

– Iraqi authorities must not fall for trap by terrorist organisations pic.twitter.com/KDA97eNSFV

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 21, 2022