البيت الأبيض ينفي إصابة بايدن بالسرطان

نفى البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسرطان موضحًا أن تصريحاته كانت تشير إلى علاجه من سرطان الجلد الذي كان مصابًا به قبل توليه منصب الرئاسة العام الماضي.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إلى تغريدة كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جلين كيسلر، والذي أشار إلى أن بايدن قد استأصل “سرطانات الجلد غير الميلانينية” قبل توليه منصبه.

screen shot from the report pic.twitter.com/gshqJPl57a

وكان بايدن قد أشار ضمنيًا في وقت سابق الأربعاء إلى إصابته بالسرطان، فيما قد يكون إعلانه هذا زلة لسان، أو إفصاحًا رسميًا عن إصابته بالمرض.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه بايدن حول الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وفي معرض وصف بايدن للآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت التابعة لولاية ديلاوير، قال “لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان”.

Did Joe Biden Just Admit He Has Cancer? pic.twitter.com/kKR5YrJyej

— The Michael Dade Project (@RealMichaelDade) July 20, 2022