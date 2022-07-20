ثمرة تحارب السرطان وتحافظ على صحة خلايا الجسم.. تعرف عليها وكيفية استخدامها

كشفت عدد من الدراسات أشار إليها موقع (ميديكال نيوز توداي) البريطاني عن عدة فوائد لفاكهة القشطة (الغرافيولا) التي تنبت في الأصل بالمناطق الاستوائية، باعتبارها مكملًا غذائيًا يستخدم في علاج العديد من الأمراض منها بعض أنواع السرطان.

خصائص مضادة للسرطان

وجد بحث أجري عام 2016 أن مستخلص فاكهة الغرافيولا سام ضد بعض خطوط خلايا سرطان الثدي، كما أنه يزيد من عدد الخلايا التائية، وهي الخلايا الليمفاوية في الجسم التي تقتل الخلايا السرطانية وغيرها من الخلايا التالفة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2012 أن الغرافيولا ربما يكون مفيدًا في مكافحة بعض خطوط خلايا سرطان البنكرياس عن طريق تثبيط التمثيل الغذائي الخلوي.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن الغرافيولا وحدها غير كافٍية للقضاء على أورام البنكرياس، كما لا ينبغي للأطباء استخدامها كعلاج أولي، والدراسات جارية لتقييم فعالية الغرافيولا كعلاج مساعد لسرطان البنكرياس.

أمراض أخرى

وفقًا لدرسة أجريت عام 2014 يحتوي مستخلص فاكهة الغرافيولا على العديد من المركبات ذات القدرات المضادة للأكسدة التي تحافظ على صحة خلايا الجسم من خلال مطاردة مسببات الأمراض وتدميرها.

وفي دراسة أجريت عام 2014 على القوارض، وجد أن الغرافيولا تتميز بخصائص مضادة للالتهابات قد تخفف الألم، وأيد باحثو الدراسة استخدامه كعلاج شعبي للألم وحالات الالتهاب.

ووجدت دراسة أخرى في 2010 أجريت على القوارض أيضًا أن الغرافيولا تعيق مستقبلات الألم ويقلل من الالتهاب في الفئران، ومع ذلك، شدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت آمنة للبشر.

كما تشير نتائج دراسة أجريت على القوارض عام 2008 إلى أن الغرافيولا قد تساعد الأشخاص المصابين بالسكري على تنظيم نسبة السكر في الدم، حيث وجد البحث أنها تقلل بشكل كبير من مستويات الغلوكوز في الدم لدى الفئران المصابة بداء السكري.

وغالبًا ما يستخدم الناس الغرافيولا كعلاج شعبي لخفض ضغط الدم، وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

وفي دراسة أجريت عام 2012 على الفئران وجُد أن الغرافيولا ساعدت في خفض ضغط الدم دون زيادة بمعدل ضربات القلب، ويقول الباحثون إن قدرات هذه الفاكهة الخافضة للضغط ترجع إلى تأثيرها على أيونات الكالسيوم.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2014، أظهرت الغرافيولا قدرات مضادة للقرحة أيضا، حيث ساعدت في حماية البطانة المخاطية للمعدة ومنع تلف الجهاز الهضمي.

ويعتبر خبراء الصحة الجرافيولا علاجًا بديلاً للهربس (عدوى فيروسية)، لكن الأدلة الداعمة لذلك لا تزال غير حاسمة.

Cancer: Treatment to prevent cancer may include soursop | https://t.co/n6pidOD4N5 https://t.co/NvBYXSYTWR — Patricia Lasseter (@PLasseter) July 17, 2022

كيفية الاستعمال

يتوفر الغرافيولا في شكل كبسولة أو مستخلص، ولكن لا توجد أبحاث كافية لتحديد جرعة آمنة وموحدة، ويوصي المصنعون بشكل عام بأخذ 500-1500 ملليغرام عن طريق كبسولة يوميًا أو 1-4 ملليلتر من المستخلص يوميًا.

ومع ذلك ، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لم توافق على هذه الجرعات، ولا تراقب الوكالة أيضًا إنتاج أو جودة أو نقاء المكملات والأعشاب.

الآثار الجانبية والمخاطر المحتملة

قد تتسبب الغرافيولا تلفًا بالأعصاب ومشاكل في الحركة، خاصة مع الاستخدام طويل الأمد، كما قد تسبب أيضًا اعتلالًا عصبيًا خطيرًا يؤدي إلى أعراض شبيهة بأعراض باركنسون، مثل الرعاش أو تصلب العضلات. وإذا كان الشخص مصابًا بمرض باركنسون، فقد يؤدي الغرافيولا إلى تفاقم الأعراض.

قد تكون الغرافيولا سامًا للكلى أو الكبد مع الاستخدام المتكرر، ولذلك، ينبغي عدم استخدامه إذا كان الشخص لديه أمراض بالكبد أو الكلى.

يجب على من يفكر في استخدام الغرافيولا التحدث مع طبيبهم أولاً إذا كان: