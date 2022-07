درجات حرارة قياسية في أوربا.. ضحايا وإجلاء آلاف السكان مع استعار الحرائق واشتداد الرياح (فيديو)

تواصل موجة الحر الشديدة التي تجتاح مناطق واسعة في العالم تأثيرها وخاصة في أوربا، وسجلت درجات حرارة قياسية في بريطانيا وألمانيا، مع استعار الحرائق في أنحاء متفرقة من القارة الأوربية.

ففي أثينا اندلع حريق غابات أججته رياح عاتية في منطقة جبلية بالقرب من أثينا صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى احتراق منازل ودفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء مستشفى و9 مناطق على الأقل.

وغطت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق جبل بينتيلي حيث اندلع الحريق حوالي الساعة 1430 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء، على بعد نحو 27 كيلومترا شمال وسط أثينا.

Greek authorities evacuated eight villages north of the capital city, reporting 39 fire outbreaks across the country in just 24 hours pic.twitter.com/dtZqdpXpQo

VIDEO: A wildfire rages through Mount Penteli, on the outskirts of Athens, Greece.

وانتشر نحو 485 من رجال الإطفاء و120 عربة إطفاء لمحاولة إخماد النيران التي كانت مشتعلة على عدة جبهات، في حين ألقت أكثر من 7 طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى المياه على ألسنة اللهب، لكنها أوقفت عملياتها ليلا لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت السلطات المحلية إن النيران أحرقت بعض المنازل في المنطقة وأمرت السلطات بإخلاء 9 مناطق، كما تم إخلاء مستشفى ومرصد أثينا الوطني كإجراء احترازي، في وقت يتوقع أن تستمر الرياح القوية حتى مساء اليوم الأربعاء.

وفي السياق، ذكر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أمس الثلاثاء أنه تم تسجيل درجة حرارة قياسية مؤقتة جديدة في بريطانيا بلغت 40.3 درجة مئوية في لينكونشاير.

وأعلنت دائرة إطفاء لندن عن حادثة كبرى بسبب “ارتفاع ضخم” في الحرائق في أنحاء العاصمة مع وصول درجة الحرارة إلى 40 مئوية، بعد مكافحة نحو 100 رجل إطفاء لحريق في قرية تقع شرقي لندن، بعد ظهر الثلاثاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود ينبعث في الهواء، حيث نشبت النيران في مبان وحقول، في حين ذكرت دائرة الإطفاء أنها تكافح حوادث كبرى” في العاصمة، وطلب من السكان عدم إقامة حفلات شواء أو إضرام النار في أماكن مفتوحة بسبب التحديات “غير المسبوقة” التي تواجهها الطواقم.

وقال عمدة لندن صادق خان إن دائرة إطفاء لندن تعاني من “ضغط ضخم” في حين ذكر نائب مفوض دائرة إطفاء لندن أن دائرة الإطفاء ما زالت مستعدة للتعامل مع الحوادث”.

وفي إسبانيا تسببت الحرائق المستعرة في إسبانيا منذ يوم الأربعاء الماضي، في تدمير ما لا يقل عن 60 ألف هكتار من الغابات، وقال مدير الدفاع المدني “إنه أسوأ حريق طارئ يندلع منذ بداية حفظ السجلات”.

ويعد الوضع سيئا بشكل خاص في زامورا الواقعة بالقرب من الحدود مع البرتغال، وفي أفيلا الواقعة شمال غرب مدريد، حيث تم نقل نحو 10 آلاف شخص من حوالي 50 قرية في هاتين المقاطعتين بعيدا عن النيران المستعرة هناك منذ يوم الأحد.

وفي زامورا، لقي شخصان حتفهما وأصيب 15 آخرون على الأقل، بينما أتت النيران على 30 ألف هكتار من الغابات بالكامل.

Hundreds of people have been evacuated as firefighters battle a surging wildfire in the mountainside suburbs north of Athens.

An 80-year-old man in Anthousa fatally shot himself in despair over the fire, which broke out on Tuesday afternoon, according to Greek media. pic.twitter.com/hjMb3CgINp

— DW News (@dwnews) July 20, 2022