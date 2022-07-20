بعد وفاة الآلاف بسببها.. نصائح للتعامل مع درجة الحرارة المرتفعة في الصيف (فيديو)

نصحت الدكتورة مي الخير أخصائية الأمراض الجلدية في لقاء لبرنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر بالمحافظة على برودة الجسم أثناء الحر والبقاء في بيئة باردة وشرب ما لا يقل عن “لترين” من السوائل يوميًا.

وضربت موجة حر شديدة دول غرب أوربا في الأيام الأخيرة وخصوصًا إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا، وحطمت العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة.

وفي إسبانيا قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إن موجة الحر التي ضربت البلاد لنحو عشرة أيام تسببت بمقتل “أكثر من 500 شخص، كما سجلت البرتغال أكثر من ألف وفاة بسبب موجة الحر الحالية.

وفي حالة عدم امتلاك الأسرة جهاز تبريد أو مكيفات هواء خلال موجة الطقس الحارة، أشارت ضيفة البرنامج أنه في هذه الحالة يجب أن يتجنب الشخص الأماكن الحارة والمفتوحة والبحث عن أقرب مرفق مكيف مثل مراكز التسوق وغيرها، حيث أن الجلوس -ولو لفترات قصيرة من الوقت- في بيئة باردة تقلل من خطر الإصابة بأعراض الطقس الحار.

ونظرًا لأن الشيخوخة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الإحساس بالعطش، يجب على كبار السن شرب السوائل على فترات منتظمة، حتى لو لم يشعروا بالعطش.

وأضافت أنه يجب علينا تجنب المشروبات الكحولية، وتلك التي تحتوي على الكافيين في الطقس الحار، كما أوضحت أن أقراص الملح لا تعد بديلًا للسوائل.

وبالنسبة للأطفال الصغار، وخاصة الرضع، فقد أوضحت ضيفة البرنامج أن هذه الفئة حساسة للغاية تجاه الحرارة، ويمكن أن تصاب بالجفاف بسهولة، حيث يفقد الطفل سوائل الجسم بشكل أكثر من المعتاد بسبب درجات حرارة الهواء المرتفعة، ولتجنب الجفاف أثناء الطقس الشديد الحرارة يجب على الأطفال شرب الكثير من السوائل، فضلًا عن إبعاد الأطفال الصغار عن أشعة الشمس المباشرة.

أشارت الدكتورة مي إلى بعض الأنواع المختلفة من الأدوية التي يمكن أن تتسبب في حدوث مشاكل أثناء فترات الطقس الشديد الحرارة، وتشمل مدرات البول، والعديد من أدوية القلب، وأدوية السكري (الأقراص أو الأنسولين)، ومضادات الاكتئاب، فضلًا عن الأدوية الخافضة لضغط الدم.

كما نوهت أيضًا عن أهمية الاعتناء بالحيوانات الأليفة في مثل هذا الطقس، وتوفير المزيد من مياه الشرب للحيوانات، ووضع طبق الماء لها في منطقة مظللة، كما يجب التأكد من وجود مكان للحيوانات الأليفة يمكن أن تبتعد فيه عن أشعة الشمس.