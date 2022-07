بوتين في انتظار أدروغان.. 58 ثانية تشعل المنصات فهل كانت رد اعتبار؟ (فيديو)

تداولت منصات التواصل مقطعًا مصورًا يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو ينتظر نظيره التركي أردوغان لمدة تقارب الدقيقة قبيل اجتماعهما أمس الثلاثاء في قمة طهران الثلاثية.

وأثار المقطع -ومدته 58 ثانية- جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر مدونون أن تأخر أردوغان كان مقصودًا وجاء للرد على حادثة سابقة في موسكو، حين جعله الرئيس الروسي ينتظر لأكثر من دقيقتين مع الوفد المرافق له عام 2020.

A report aired yesterday on Russian state-controlled TV (Russia 1) features newly released footage about how Putin made Erdogan wait for 2 minutes outside the hall before meeting him on March 5 in Moscow. pic.twitter.com/SFk87v0EJO

— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 9, 2020