السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا ينحصر بين سوناك وتراس

أصبح السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الأربعاء، محصورًا بين وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس، لتبدأ بذلك المرحلة الأخيرة من المنافسة لاختيار من يحل محل رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وتقدم سوناك في جميع جولات التصويت بين النواب المحافظين، لكن ليز تراس تكتسب حظوة خاصة بين نحو 200 ألف عضو في الحزب الحاكم الذين سيختارون الفائز في نهاية المطاف.

وتضع المرحلة الأخيرة من السباق والتي تستمر لأسابيع سوناك، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس والذي رفع الأعباء الضريبية إلى أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي، ضد تراس، التي أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وتعهدت بخفض الضرائب واللوائح التنظيمية.

واتخذت بريطانيا في عهد جونسون وبمساعدة تراس، موقفًا متشددًا ضد بروكسل في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بشأن قضية أيرلندا الشمالية. ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية من الاتحاد الأوربي وتهديد العلاقات التجارية بين الجانبين في المستقبل.

وكتب أندرو ستيفنسون، الرئيس المشارك لحزب المحافظين، في تغريدة عبر تويتر أصبح من المؤكد أن أعضاء الحزب سيصوتون لصالح تراس أو سوناك لمنصب الزعيم الجديد لحزب المحافظين.

وغردت تراس بعد الإعلان قائلةً شكرًا لكم على ثقتكم بي، أنا مستعدة للانطلاق ابتداءً من اليوم الأول.

Thank you for putting your trust in me.

I’m ready to hit the ground running from day one.#LizForLeader pic.twitter.com/bCKE1LG94o

— Liz for Leader (@trussliz) July 20, 2022