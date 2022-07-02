مع الحكيم.. كيف تتخلص من القلق والضغوط اليومية بعادات صحية بسيطة؟ (فيديو)

رصد تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية تدهور الأوضاع النفسية في العالم وازدياد معدلات الإصابة بالقلق والاكتئاب في ظل الظروف القاسية التي نتجت عن انتشار الأوبئة والحروب وغيرها من الأحداث.

وتناول برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر الطرق المثالية للتعامل مع الضغوط والتوتر اليومي لتجنب المرور بالعديد من المشكلات والأمراض النفسية.

وأشارت الصحة العالمية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب وحالات القلق بمقدار الربع خلال العام الأول لجائحة كورونا، واصفة المعاناة النفسية التي يمر بها العالم بأنها “غير مسبوقة”.

ولفت التقرير إلى أن واحدا من بين ثمانية أشخاص يعاني من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية في حياته، داعيا إلى إنهاء الوصمة السلبية للمصابين بمشكلات نفسية حيث إن 20 بلدا في العالم لا تزال تجرّم محاولات الانتحار.

وأوضح الكاتب القطري حمد حسن التميمي المتخصص في تعديل السلوك والعضو في نقابة محترفي (اللايف كوتشنج) البريطانية أن الأزمات مستمرة ما دامت البشرية إلا أن طريقة التعامل مع المشكلات تختلف من شخص إلى آخر.

وتابع في حديث لـ(مع الحكيم) “الأزمة يمكن أن تكون انطلاقة جديدة أو نهاية لحياة سعيدة، الأمر يتوقف على طريقة رؤيتنا للأمور والمشاكل في حياتنا، لذا علينا أن نختار العين الإيجابية التي تتجاوز المحن”.

ونصح التميمي جميع الأشخاص بالتعامل ببساطة مع الضغوط والتعايش معها، مؤكدا ضرورة وضع حدود بين الحياة الاجتماعية والحياة الشخصية.

وفي هذا السياق، نوه التميمي إلى دور تمارين الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل وتمارين التنفس، فضلا عن ممارسة رياضة المشي في مكان مفتوح خارج المنزل في تقليل التوتر والتغلب على الضغوط والمشاكل.

وربط المتخصص في تعديل السلوك بين زيادة معدلات القلق والاكتئاب والتعامل المستمر مع منصات التواصل الاجتماعي التي من شأنها أن تزيد الشعور بالعزلة.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة تقليل استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في العطلات، وتجنب التعرض للأخبار السيئة بشكل متكرر، واعتبر أن ذلك من أهم وسائل تجنب الضغط العصبي والقلق.