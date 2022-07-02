للتاريخ.. نجوم منتخب البرازيل لعام 2002 معًا احتفالا بمرور 20 عاما على الفوز بكأس العالم (فيديو)

جمع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نجوم منتخبه لعام 2002 في صورة واحدة للتاريخ احتفالًا بمرور 20 عاما على تتويجه ببطولة كأس العالم، التي أجريت في كوريا الجنوبية واليابان.

وفاز المنتخب البرازيلي في نهائي كأس العالم على ألمانيا بهدفين نظيفين في 30 يونيو/حزيران 2002.

وضم المنتخب حينذاك، أساطير كرة القدم البرازيلية أمثال رونالدو وريفالدو وكافو ولوسيو وغلبيرتو سيلفا.

ونظم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حفلا خاصا، الجمعة، لتكريم النجوم الذين فازوا بمونديال 2002 وجمعهم من جديد ورفع الكأس الخامسة للبرازيل في تاريخ بطولات كأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على تويتر مقاطع فيديو وصورا من الحفل الذي نظمه للاحتفال بذلك الجيل الذهبي للمنتخب وتكريم اللاعبين فيه.

وشارك الاتحاد صورة تجمع معظم تشكيلة منتخب البرازيل عام 2002، معلقا عليها بقوله “صورة للتاريخ! من الرائع أن تجمع النجوم الذين فازوا بكأس العالم قبل 20 عاما”.

من جهته، أعرب كافو في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية عن سعادته بالتكريم واحتفالية لم شمل المنتخب.

وقال “أشعر بالفخر والسعادة لأنني مثلت البرازيل وأتيحت لي الفرصة لرفع كأس العالم. ستبقى الذكريات معي طوال حياتي، أشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية”.

وأضاف “عندما تلعب في كأس العالم فإن الحلم هو أن تصبح بطلًا للعالم. كان لدي حلم وأصبح حقيقة، أنا فخور جدًّا بما حققناه”.

كما قارن كافو بين فوز منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم 2002 وعام 1994، مضيفًا “كان الفوز بكأس العالم في سن 24 بمثابة حلم في عام 1994، لكن في عام 2002 كان الأمر بالنسبة لي أكبر بكثير”.

وأعاد دوري أبطال أوروبا مشاركة الصورة عبر حسابه الرسمي في تغريدة علق عليها “لم شمل منتخب البرازيل لعام 2002”.

واحتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أيضا، أمس، بالذكرى الـ20 لتتويج المنتخب البرازيلي بالمونديال، ناشرًا على تويتر مقطع فيديو لجميع الأهداف التي سجلتها البرازيل في المباريات التي لعبها المنتخب حتى مباراة الفوز بالنهائي بهدفي رونالدو.

ويذكر أن كأس العام 2002 كانت البطولة الأولى التي تقام في آسيا، وشهدت أيضًا آخر لقب للبرازيل في كأس العالم.