قتلى وجرحى جراء زلزال قوي هز إيران وشعر به سكان دول عربية

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون في أعقاب سلسلة من الزلازل ضربت جنوب إيران في ساعة مبكرة من صباح السبت، وشعر بها سكان دول مجاورة في مقدمتها الإمارات، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وقد سُجِّلت 4 زلازل منفصلة قرب مدينة بندر لنجه الساحلية الجنوبية بإيران، بلغت قوة أحدها 6.3 درجات على مقياس ريختر، وفقًا للمركز الوطني الإماراتي للأرصاد.

وأفادت وكالة فارس للأنباء بأن 12 قرية في مقاطعة هرمزجان تضررت بالزلزال، وأن منازل عديدة دُمِّرت، كما قُطعت الكهرباء عن خمس قرى.

ووثقت لقطات مصورة لحظة خروج العديد من سكان المدن الإيرانية من منازلهم عقب الشعور بالزلزال خوفًا من انهيار المنازل عليهم.

وشعر سكان دول عديدة منها الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وباكستان وقطر وأفغانستان بسلسلة الزلازل، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأكد المركز الوطني الإماراتي للأرصاد على تويتر تسجيل ثلاث هزات أرضية، مشيرا إلى أن “الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير”.

وأوضح أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت وقوع آخر زلزال جنوبي إيران بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" .زلزال بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:24، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات ، حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير على الدولة. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 1, 2022

بدورها، أدرجت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تحديثها أن “تسلسل الزلزال” الذي تم الإبلاغ عنه خلال الساعات القليلة الماضية “شائع نسبيًّا”.

وتتقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية في إيران التي عانت من زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

وتوفي شخص واحد في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عندما ضرب إقليم هرمزجان زلزالان بقوة 6.4 درجات و6.3 درجات على مقياس ريختر.

وكان الزلزال الأكثر دموية في إيران هو الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات عام 1990 وأسفر عن مقتل 40 ألف شخص في شمال البلاد.

زلزال في اليابان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.9 درجات هز منطقة هوكايدو في اليابان، السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 308 كيلومترات.

ولم يورد المركز ما إذا كان هناك ضحايا أو خسائر مادية جرّاء الزلزال، وفق وكالة رويترز.

وتزامن زلزال اليابان مع الهزات الأرضية التي وقعت في إيران وشعر بها سكان عدد من الدول المجاورة.