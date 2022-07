قتلى وجرحى جراء زلزال قوي هز إيران وشعر به سكان دول عربية

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون في أعقاب سلسلة من الزلازل ضربت جنوب إيران في ساعة مبكرة من صباح السبت، وشعر بها سكان دول مجاورة في مقدمتها الإمارات، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وقد سُجِّلت 4 زلازل منفصلة قرب مدينة بندر لنجه الساحلية الجنوبية بإيران، بلغت قوة أحدها 6.3 درجات على مقياس ريختر، وفقًا للمركز الوطني الإماراتي للأرصاد.

وأفادت وكالة فارس للأنباء بأن 12 قرية في مقاطعة هرمزجان تضررت بالزلزال، وأن منازل عديدة دُمِّرت، كما قُطعت الكهرباء عن خمس قرى.

#BREAKING #IRAN

🔴 IRAN :#VIDEO AFTERMATH OF STRONG EARTHQUAKES MAGNITUDE 6.1 AND 6.3 WHICH HIT SOUTHERN IRAN,

Sayeh-Khosh village, the hardest-hit area in #Hormozgan.

All the village have been ruined by the earthquakes & there are casualties.#BreakingNews #Earthquake #Sismo pic.twitter.com/AtPcJVzqSN

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) July 2, 2022