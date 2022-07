تقرير: بوتين خسر 57 ضابطا بارزا خلال 4 أشهر في أوكرانيا

رصد تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر نحو 57 ضابطا بارزا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، أي منذ بدء قواته عمليات عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

Vladimir Putin loses his 57th colonel in just four months of war https://t.co/uJYeuBAGpw

— The Independent (@Independent) June 30, 2022