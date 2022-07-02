تقرير: بوتين خسر 57 ضابطا بارزا خلال 4 أشهر في أوكرانيا

رصد تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر نحو 57 ضابطا بارزا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، أي منذ بدء قواته عمليات عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

Vladimir Putin loses his 57th colonel in just four months of war https://t.co/uJYeuBAGpw — The Independent (@Independent) June 30, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر القتلى من الضباط البارزين عقيد يدعى بافل كيسلياكوف (40 عاما)، وقد جرت مراسم دفنه مع مرتبة الشرف العسكرية الكاملة في مسقط رأسه في موسكو.

وبحسب التقرير، فقد شغل كيسلياكوف منصب قائد وحدة المظليين الروس بجانب توليه منصب نائب رئيس الأركان في الجيش الروسي ورئيس قسم العمليات في اللواء الحادي عشر المحمول جوًّا.

ولم تكشف روسيا أي تفاصيل حول مكان مقتل الضابط المرموق في أوكرانيا إلا أن وفاته تسلط الضوء على الخسائر المروعة التي تتكبدها روسيا في كبار الضباط.

وفقدت روسيا عقيدا كبيرا آخر هو سيرغي بوستنوف الذي قُتل خلال العمليات القتالية في وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي.

وكان بوستنوف جزءا من وحدة الدعاية العسكرية في الحرس الوطني الروسي التي تتبع مباشرة للرئيس الروسي.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن بوستنوف كان في الخدمة الفعلية مع القوات الروسية قرب كييف لكنه انتقل مؤخرًا إلى منطقة لوهانسك.

وأكدت وسائل إعلام روسية أيضا مقتل الجنرال رومان كوتوزوف الذي قُتل أثناء قيادة عملية حول قرية ميكولايف حيث قصفت المدفعية الأوكرانية المواقع الروسية عبر منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وفق الصحيفة البريطانية.

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا فقدت حوالي 35600 مجند يُعتقد أن من بينهم 12 جنرالا على الأقل منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

ويأتي ذلك في القوت الذي أعلن فيه الجيش الروسي أنه انسحب من جزيرة الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود إظهارًا منه لـ”حسن النية”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “في 30 يونيو وفي بادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كتيبتها منها”، مشددة على أن من شأن هذه البادرة تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وفرضت روسيا مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا سيطرتها على “جزيرة الثعبان” التي تقع في موقع استراتيجي مميز بالبحر الأسود قرب السواحل الشرقية لكل من أوكرانيا ورومانيا.