بابا الفاتيكان وإيلون ماسك يبحثان “سبل مساعدة التكنولوجيا للبشر”

قالت وسائل إعلام إيطالية إن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول وإيلون ماسك -رئيس شركتي سبيس إكس وتسلا- التقيا في دار الضيافة (سانتا مارتا) التي يقيم بها البابا.

وأضافت أنهما تحدّثا عن مواضيع شملت التكنولوجيا، وكيف يمكن لها أن تساعد الإنسان في المستقبل.

وأعلن ماسك أن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول استقبله في روما.

ونشر ماسك صورة له مع البابا، يظهر فيها أيضًا أبناء ماسك الأربعة، وعلّق عليها “تشرفت بلقاء البابا أمس الجمعة”، في حين لم يصدر عن الفاتيكان بيان بهذا الخصوص.

ولم يرد اسم ماسك ضمن القائمة الرسمية لزوار الفاتيكان، ومن ثم ربما التقى به البابا في سياق شخصي.

وفي السياق، صرحت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية لشركة سبيس إكس باستخدام شبكتها للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستار لينك) مع مركبات متحركة، مما يعطي الشركة ضوءًا أخضر كي تتوسع في تقديم عروض لخدمات النطاق العريض لشركات الطيران التجاري وسفن الشحن والشاحنات.

وتسعى (ستار لينك) -وهي مجموعة سريعة النمو من الأقمار الاصطناعية التي تبث الإنترنت- منذ فترة طويلة إلى توسيع قاعدة عملائها من الأفراد مستخدمي تقنية النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق التي بها ضعف في خدمات الإنترنت إلى عملاء من الشركات في قطاعات السيارات والشحن والطيران المربحة.

وأطلقت سبيس إكس نحو 2700 قمر اصطناعي (لستار لينك) في مدار قريب من الأرض منذ عام 2019 واستقبلت مئات الآلاف من المشتركين الذين يدفع العديد منهم 110 دولارات شهريًّا للحصول على خدمة الإنترنت بتقنية النطاق العريض.

وتحتدم المنافسة في قطاع الأقمار الصناعية التي تبث الإنترنت من مدار قريب من الأرض بين شركة سبيس إكس ومشغل الأقمار الاصطناعية (وان ويب) ومشروع (كويبر) المملوك لجيف بيزوس، وهو وحدة تابعة لشركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية.