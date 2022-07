إضرابات المطارات تشل حركة السفر وتلغي رحلات في عواصم أوربية (فيديو)

شل إضراب موظفي عدد من المطارات الأوربية حركة السفر، وألغيت رحلات عدة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا للمطالبة برفع الأجور لمواجهة التضخم القياسي في البلاد.

وفي مطار فرانكفورت، أظهرت مقاطع مصوّرة لمسافرين في صالة الوصول بانتظار إنهاء إجراءاتهم، واجهت بعضهم مشاكل عدة، بما في ذلك فقدان الأمتعة وقوائم الانتظار الطويلة.

ويأتي هذا الإضراب مع بداية موسم السفر الصيفي، بعد عامين من قيود فيروس كورونا.

قالت نقابتان عماليتان، اليوم السبت، إن أفراد طواقم الضيافة بشركة (ريان إير) الإسبانية يعتزمون الإضراب عن العمل 12 يومًا هذا الشهر للمطالبة بتحسين ظروف العمل، مما يزيد من احتمال حدوث فوضى في حركة السفر مع حلول موسم السياحة الصيفي.

وجاء الإعلان في اليوم الأخير من إضراب قائم بالفعل لطواقم الضيافة بدأ الخميس، وأجبر الشركة على إلغاء 10 رحلات جوية في إسبانيا اليوم السبت.

وقالت النقابتان في بيان إن الإضراب سيكون على 3 فترات أولها من 12 إلى 15 يوليو الجاري، في المطارات الإسبانية العشرة التي تعمل فيها (ريان إير).

وأضافتا “تطالب نقابات وطواقم (ريان إير) بتغيير شركة الطيران موقفها”، ودعتا (ريان إير) لاستئناف المفاوضات بشأن ظروف العمل، وحثتا الحكومة على “عدم السماح للشركة بانتهاك تشريعات العمل والحقوق الدستورية مثل الحق في الإضراب”.

سادت الفوضى في مطار العاصمة الفرنسية باريس جراء إلغاء عدد من الرحلات لليوم الثالث على التوالي، السبت، وألغيت مجموعة رحلات في مطار شارل ديغول.

وأفادت هيئة الطيران المدني بإلغاء واحدة من كل 5 رحلات، السبت، بين الساعة 05:00 و12:00 بتوقيت غرينتش، وفق تقرير نشرته صحيفة (ليبراسيون) اليومية.

WATCH: Airport workers went on strike at Paris' main international airport Roissy-Charles de Gaulle, forcing the cancellation of about 10% of flights and bringing more disruption to early summer travel https://t.co/mGuqFJ8gXx pic.twitter.com/XFoFxHuvnS

— Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2022