إضرابات المطارات تشل حركة السفر وتلغي رحلات في عواصم أوربية (فيديو)

شل إضراب موظفي عدد من المطارات الأوربية حركة السفر، وألغيت رحلات عدة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا للمطالبة برفع الأجور لمواجهة التضخم القياسي في البلاد.

وفي مطار فرانكفورت، أظهرت مقاطع مصوّرة لمسافرين في صالة الوصول بانتظار إنهاء إجراءاتهم، واجهت بعضهم مشاكل عدة، بما في ذلك فقدان الأمتعة وقوائم الانتظار الطويلة.

ويأتي هذا الإضراب مع بداية موسم السفر الصيفي، بعد عامين من قيود فيروس كورونا.

إضراب موظفي المطارات يتسبب في تكدس المسافرين وإلغاء الرحلات في مطار #فرانكفورت#ألمانيا pic.twitter.com/7z8gAAQy8q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 2, 2022

إسبانيا

قالت نقابتان عماليتان، اليوم السبت، إن أفراد طواقم الضيافة بشركة (ريان إير) الإسبانية يعتزمون الإضراب عن العمل 12 يومًا هذا الشهر للمطالبة بتحسين ظروف العمل، مما يزيد من احتمال حدوث فوضى في حركة السفر مع حلول موسم السياحة الصيفي.

وجاء الإعلان في اليوم الأخير من إضراب قائم بالفعل لطواقم الضيافة بدأ الخميس، وأجبر الشركة على إلغاء 10 رحلات جوية في إسبانيا اليوم السبت.

وقالت النقابتان في بيان إن الإضراب سيكون على 3 فترات أولها من 12 إلى 15 يوليو الجاري، في المطارات الإسبانية العشرة التي تعمل فيها (ريان إير).

وأضافتا “تطالب نقابات وطواقم (ريان إير) بتغيير شركة الطيران موقفها”، ودعتا (ريان إير) لاستئناف المفاوضات بشأن ظروف العمل، وحثتا الحكومة على “عدم السماح للشركة بانتهاك تشريعات العمل والحقوق الدستورية مثل الحق في الإضراب”.

فرنسا

سادت الفوضى في مطار العاصمة الفرنسية باريس جراء إلغاء عدد من الرحلات لليوم الثالث على التوالي، السبت، وألغيت مجموعة رحلات في مطار شارل ديغول.

وأفادت هيئة الطيران المدني بإلغاء واحدة من كل 5 رحلات، السبت، بين الساعة 05:00 و12:00 بتوقيت غرينتش، وفق تقرير نشرته صحيفة (ليبراسيون) اليومية.

WATCH: Airport workers went on strike at Paris' main international airport Roissy-Charles de Gaulle, forcing the cancellation of about 10% of flights and bringing more disruption to early summer travel https://t.co/mGuqFJ8gXx pic.twitter.com/XFoFxHuvnS — Reuters Business (@ReutersBiz) July 1, 2022

وبهدف الضغط على السلطات لتلبية مطالبهم، أعلن عمال مطار باريس إضرابًا جديدًا في الفترة بين 8 و10 يوليو/تموز الجاري، التي توافق عطلة نهاية أسبوع، وتمثل بداية العطلة الصيفية.

والجمعة، ألغيت 17% من الرحلات المجدولة في مطاري شارل ديغول وأورلي في باريس، وفق وكالة (أسوشيتد برس)، وقالت نقابات مختلفة إن الإضراب قد يستمر حتى الأحد المقبل، حسب الوكالة.

الخطوط الجوية الاسكندنافية

تواصل شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (إس إيه إس إيه بي) المحادثات مع نقابات العمال لتجنب نزاع عمالي ينذر بإلحاق ضرر بالشركة بعدما انقضى الموعد المحدد لإضراب الطيارين، حسب ما ذكرت صحيفة (دي إن) النرويجية، نقلًا عن ممثلين من كلا الجانبين في المفاوضات.

وفي ستوكهولم، تأجل موعد الإضراب إلى الساعة 11 صباح السبت، بعد محاولة وسطاء التوصل إلى اتفاق، وفق الصحيفة ذاتها.

وتعمل (إس إيه إس) التي ارتفع حجم ديونها خلال جائحة كورونا لتأمين الدعم لخط إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار يشمل العثور على مستثمرين جدد لشراء أسهم الشركة، وتحويل الدين الحالي إلى أسهم، حسب ما ذكرت وكالة (بلومبرغ) للأنباء.