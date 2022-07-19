مصر.. انقسام بشأن منع رحلات المنطاد في الأقصر نهائيا بعد سقوط أحدها (فيديو)

تداول ناشطون في مصر مقطع فيديو لسقوط بالون هوائي يحمل قرابة 30 سائحا من ارتفاع 60 مترا في محافظة الأقصر المصرية، ما أثار قلقا بين المصريين بشأن تأثير ذلك على السياحة.

وقالت وزارة الطيران المدني إن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لاثنين من راكبي البالون، وأوضحت أن سبب الحادث يعود إلى ارتفاع سرعة الرياح ما أدى إلى انحراف بالون في اتجاه آخر، وأسفر ذلك عن قطع في البالون الأول الذي هبط إلى الأرض.

وقررت الوزارة تعليق نشاط البالونات الهوائية لحين التحقيق في الواقعة. وطرح بعض المدونين تساؤلات عن سبب وقف النشاط بالكلية كلما وقع حادث، بينما طالب آخرون بوقفه نهائيًا.

وقال المدون محمد العمري “الحوادث موجودة في كل مكان، ومن يركب هذا البالون يتعامل مع مغامرة. فلا ينبغي أن نوقف السياحة والرحلات في الأقصر كلما وقع حادث. انظر إلى مستوى حوادث البالون في العالم وستجد أن أقل معدل لها في الأقصر ويكاد يكون منعدما”.

وكتب مدون آخر “لماذا نوقف نشاط المناطيد في المنطقة مؤقتا؟ لماذا لا نوقفه نهائيا طالما أنه غير آمن تماما ويسبب الكثير من الحوادث؟ لا نحتاج للمزيد من الشوشرة على السياحة، فالبالون في السماء يختلف عن المركب في النيل، وحوادثه تكون كارثية مهما وضعنا ضوابط ومعايير للسلامة”.

وطرح المدون عصام خيرت سبب المشكلة والحل معا قائلا “قلة عدد الراصدين الجويين وغلق بعض المحطات بدلا من زيادتها سيؤدي إلى زيادة العجز والغلق، مما سيؤدي إلى زيادة هذا النوع من الحوادث، والحل في التعاقد أو التعيين لدفعة جديدة من الراصدين الجويين”.

وتقلع رحلة المنطاد في الأقصر من مكان قريب من معبد الرامسيوم بالبر الغربي. وتبدأ الرحلة قبل الشروق ويشاهد السائحون خلالها المزارع الخضراء ومعالم مدينة الأقصر السياحية وآثار البر الغربي ومعبد حتشبسوت ومقابر النبلاء ووادي الملوك والملكات بالأقصر إلى جانب منظر نهر النيل.