“لم يبق إلا التنفس”.. مصريون يعبرون عن غضبهم من فرض رسوم على المشي بكورنيش النيل (فيديو)

تسببت 20 جنيها في إثارة غضب الكثير من المصريين، إذ أصبح دفع هذا المبلغ إجباريا لدخول “ممشى أهل مصر” على كورنيش النيل بالقاهرة.

وأقرت وزارة الإسكان والمرافق المصرية تطبيق رسم على الدخول بعدما كان مجانيا. ونقلت صحف محلية عن مساعد الوزير قوله إن قرار فرض الرسوم “يعود للتخريب الذي شهده المكان أثناء إجازة عيد الأضحى”.

وأوضح أن دخول المنطقة العليا من الممشى سيظل مجانيا، وأن رسم الدخول سيفرض على المنطقة السفلى فقط.

وتفاعلًا مع القرار الجديد كتب الناشط وائل خليل ساخرًا “قلنا نتمشى على كورنيش النيل، قال لك بتذاكر يا باشا”. وقال صبحي توفيق “كان من الأجدر وجود مشرفين لمنع ذلك التخريب من الأساس. وأعتقد أن هذه مجرد حجة لوضع رسوم”.

كما أكد ياسر المناوهلي أنه لم ير أي دولة في العالم تفرض رسوما على المواطنين للسماح لهم بالتمشية، وأعرب عن سخريته من الأمر قائلا إنه لم يعد هناك شيء لا تفرض الدولة عليه رسوما إلا التنفس الذي لا يزال مجانيًّا حتى الآن.

ودوّن عزت صبري “الدولة فرضت رسوما كي يتمشى الناس فقط في (ممشى أهل مصر) بطول كل الكورنيش، وهو المفترض أن يكون شارعا عاديا، وهذا النيل من صنع الله وليس قناة سويس جديدة من صنعكم. المواطن مخنوق من الأسعار والمعيشة ويريد أن يتمشى قليلا فقط!”.

أما عماد سلطان فقال “الذين يستهينون بالمجهود المبذول وتكلفة عمل معلم سياحي مشرف ويستكثرون دفع 20 جنيها في المستوى السفلي من ممشى مصر الجميل الحضاري يدفعون أضعاف هذا المبلغ للوجود في أماكن أقل متعة وجودة ولا يستطيعون فيها رمي ورقة على الأرض، ولكن سيلقون كل أنواع المخلفات في الأماكن المجانية”.

وبرر حسن عشماوي فرض الرسوم قائلا “للحفاظ على سلامة الممشى من السرقات، يجب دفع رسوم للدخول وتعيين أمن وحراسات”.

وكتب عصام القيسي “يا وزارة الإسكان الممشى أصبح ليس لأهل مصر للأسف. كان أهم ما يميز الممشى أنه بالمجان، والاستفادة لكم من تأجير المقاهي الباهظة الأسعار. الناس البسطاء كانوا يدخلون مجانا والأغنياء يجلسون على المقاهي، لكن أسرة مكونة من 5 أفراد كيف لها أن تدفع 100 جنيه؟ أرجو إعادة النظر في القرار، لا تحجبوا النيل عن الناس”.