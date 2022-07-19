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جدري القرود.. قلق في أوربا بسبب زيادة الانتشار والإصابات في ألمانيا تصل إلى 2000

أكثر من 7 آلاف إصابة بجدري القرود في أوربا (غيتي)
19/7/2022-|آخر تحديث: 19/7/202205:14 PM (مكة المكرمة)

أعلن معهد (روبرت كوخ) الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من ألفي إصابة مؤكدة بجدري القرود حتى الآن.

وقالت ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوربية للصحة وسلامة الغذاء “أشعر بالقلق بسبب العدد المتزايد للحالات في الاتحاد الأوربي. لدينا حاليا أكثر من 7 آلاف بزيادة تقترب من 50% مقارنة مع الأسبوع الماضي”.

وأحصى المعهد 2033 حالة إصابة بجدري القرود في جميع الولايات الألمانية (16 ولاية) حتى اليوم، وأشار إلى أن جميع المصابين من الرجال باستثناء امرأتين.

وجاء في بيان للمعهد “انتقال العدوى يحدث في المقام الأول في سياق الأنشطة الجنسية وخاصة بين الرجال المثليين”، موضحا أنه من ناحية المبدأ يمكن لأي شخص خالط جسديا شخصا مصابا أن تنتقل إليه العدوى.

وأشار إلى تقييمه “للخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا بأنه منخفض”.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في ألمانيا قبل نحو 6 أسابيع.

قلق في أوربا

وأعلنت المفوضية الأوربية أمس الاثنين أن الاتحاد الأوربي حصل على جرعات إضافية من اللقاح المخصص لمكافحة الإصابة بمرض جدري القرود.

وقالت إن السلطات المعنية قامت بالتنسيق من أجل شراء 54 ألفا و530 جرعة من لقاح الجيل الثالث الذي تنتجه شركة بافاريان نورديك.

وتتوفر حاليا 163 ألفا و620 جرعة مخصصة للدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27 دولة إضافة إلى النرويج وأيسلندا.

وكان الاتحاد الأوربي قد اشترى 110 آلاف جرعة من اللقاح في يونيو/ حزيران الماضي، مع وجود 25 ألف جرعة تم توزيعها بالفعل على 6 دول أعضاء في التكتل الأوروبي.

وينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، ويؤكد معهد روبرت كوخ أن ارتداء الواقي لا يحمي من العدوى.

وعادة ما تختفي الأعراض التي تشمل الطفح الجلدي خلال أسابيع، لكن هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أخرى أو إلى الوفاة في حالات نادرة جدا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية