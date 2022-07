جدري القرود.. قلق في أوربا بسبب زيادة الانتشار والإصابات في ألمانيا تصل إلى 2000

أعلن معهد (روبرت كوخ) الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من ألفي إصابة مؤكدة بجدري القرود حتى الآن.

وقالت ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوربية للصحة وسلامة الغذاء “أشعر بالقلق بسبب العدد المتزايد للحالات في الاتحاد الأوربي. لدينا حاليا أكثر من 7 آلاف بزيادة تقترب من 50% مقارنة مع الأسبوع الماضي”.

وأحصى المعهد 2033 حالة إصابة بجدري القرود في جميع الولايات الألمانية (16 ولاية) حتى اليوم، وأشار إلى أن جميع المصابين من الرجال باستثناء امرأتين.

وجاء في بيان للمعهد “انتقال العدوى يحدث في المقام الأول في سياق الأنشطة الجنسية وخاصة بين الرجال المثليين”، موضحا أنه من ناحية المبدأ يمكن لأي شخص خالط جسديا شخصا مصابا أن تنتقل إليه العدوى.

وأشار إلى تقييمه “للخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا بأنه منخفض”.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في ألمانيا قبل نحو 6 أسابيع.

With #Monkeypox cases continuing to increase in 🇪🇺 we continue to act decisively to protect our citizens.

Working rapidly through #HERA we have now secured more than 50,000 additional doses of vaccine to respond promptly to the spread of this virus.

👉https://t.co/yghpHy60C6

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) July 18, 2022