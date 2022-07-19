جدري القرود.. قلق في أوربا بسبب زيادة الانتشار والإصابات في ألمانيا تصل إلى 2000

أعلن معهد (روبرت كوخ) الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من ألفي إصابة مؤكدة بجدري القرود حتى الآن.

وقالت ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوربية للصحة وسلامة الغذاء “أشعر بالقلق بسبب العدد المتزايد للحالات في الاتحاد الأوربي. لدينا حاليا أكثر من 7 آلاف بزيادة تقترب من 50% مقارنة مع الأسبوع الماضي”.

وأحصى المعهد 2033 حالة إصابة بجدري القرود في جميع الولايات الألمانية (16 ولاية) حتى اليوم، وأشار إلى أن جميع المصابين من الرجال باستثناء امرأتين.

أكدت #منظمة_الصحة_العالمية أن البيانات كشفت أن 99% من حالات الإصابة بجدري القرود كانت بين الرجال المثليين، فلماذا لم تتخذ اي إجراء للحد من نشاطات أو تجمعات فئة المثليين للحد من انتشار فيروس #جدري_القرود؟

– تعرف مع د. محمد العوراني أخصائي علم الفيروسات والأوبئة#مع_الحكيم pic.twitter.com/XTRIG9snuL — مع الحكيم (@m3alhakim) July 18, 2022

وجاء في بيان للمعهد “انتقال العدوى يحدث في المقام الأول في سياق الأنشطة الجنسية وخاصة بين الرجال المثليين”، موضحا أنه من ناحية المبدأ يمكن لأي شخص خالط جسديا شخصا مصابا أن تنتقل إليه العدوى.

وأشار إلى تقييمه “للخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا بأنه منخفض”.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في ألمانيا قبل نحو 6 أسابيع.

With #Monkeypox cases continuing to increase in 🇪🇺 we continue to act decisively to protect our citizens. Working rapidly through #HERA we have now secured more than 50,000 additional doses of vaccine to respond promptly to the spread of this virus. 👉https://t.co/yghpHy60C6 — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) July 18, 2022

قلق في أوربا

وأعلنت المفوضية الأوربية أمس الاثنين أن الاتحاد الأوربي حصل على جرعات إضافية من اللقاح المخصص لمكافحة الإصابة بمرض جدري القرود.

وقالت إن السلطات المعنية قامت بالتنسيق من أجل شراء 54 ألفا و530 جرعة من لقاح الجيل الثالث الذي تنتجه شركة بافاريان نورديك.

وتتوفر حاليا 163 ألفا و620 جرعة مخصصة للدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27 دولة إضافة إلى النرويج وأيسلندا.

#شاهد بعض القرارات المتوقعة لمنظمة الصحة العالمية حول تضاعف الإصابات بجدري القرود، وعلى أي اسس تُتخذ تلك القرارات ؟

– مع د. محمد العوراني أخصائي علم الفيروسات والأوبئة #طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6vBpXvO1cI — مع الحكيم (@m3alhakim) July 17, 2022

وكان الاتحاد الأوربي قد اشترى 110 آلاف جرعة من اللقاح في يونيو/ حزيران الماضي، مع وجود 25 ألف جرعة تم توزيعها بالفعل على 6 دول أعضاء في التكتل الأوروبي.

وينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، ويؤكد معهد روبرت كوخ أن ارتداء الواقي لا يحمي من العدوى.

وعادة ما تختفي الأعراض التي تشمل الطفح الجلدي خلال أسابيع، لكن هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أخرى أو إلى الوفاة في حالات نادرة جدا.