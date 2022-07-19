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لبنان.. صورة برلماني سابق يعمل بمحل بقالة تثير ردود فعل واسعة

النائب البرلماني السابق زياد أسود بعد فشله في الانتخابات والعمل في محل بقالة (مواقع التواصل)
19/7/2022-|آخر تحديث: 19/7/202211:51 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على منصات التواصل في لبنان صورة للنائب البرلماني السابق زياد أسود، وهو يعمل داخل محل “بقالة” ما أثار ردود فعل بين الناشطين، لا سيّما أنّها أتت بعد أشهر قليلة من خسارته في الانتخابات البرلمانيّة التي أقيمت في مايو/أيار الماضي.

واعتبر ناشطون أن الصور تعبر عن المآلات لطبيعية لرجال السياسية في لبنان بعد فشلهم في المحافظة على مواقعهم داخل البرلمان، فيما عبر آخرون عن دعمهم للنائب اللبناني السابق معتربين أنه احترم قواعد  اللعبة السياسية وراح يبحث عن عمل لتأمين قوته اليومي.  

وردّ النائب السابق، في تغريدةٍ له قائلاً “في ناس داخل كم حزب عنا، عم يوزعوا الصورة وينكتوا، على أساس نتيجة الانتخابات وأننا صرنا برا المجلس. وقد سخروا من كوننا خارج مجلس النواب. ايه تشرفنا بالمناصب، حبيباتي النتيجة مش مهمة بالصورة، والشغل بيكمل في منطقة جزين وبمطرح تاني، بالمحاماة أو بشي تاني”.

يذكر أنّ زياد أسود ينتمي إلى التيار الوطني الحر الذي يترأسه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو من مواليد جزين بجنوب لبنان عام 1968، عُرف خلال فترة نيابته بتصريحاته المثيرة للجدل.

يذكر أن لبنان يتخبط في أزمة اقتصادية منذ سنوات أدت إلى تدهور جودة حياة شعبه، لكن تقدم المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدولي تبشر بإمكانية انفراج الوضع.

وكشف تقرير  نشرته مجلة “أوريان 21” الفرنسية، إنه في السابع من أبريل/نيسان الماضي أعلن صندوق النقد الدولي جنبًا إلى جنب  السلطات اللبنانية توقيع اتفاق يقضي بمنح بيروت مساعدة مالية تقدر بـ3 مليارات دولار، من أجل إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.

المصدر : الجزيرة مباشر