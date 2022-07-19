لبنان.. صورة برلماني سابق يعمل بمحل بقالة تثير ردود فعل واسعة

تداول ناشطون على منصات التواصل في لبنان صورة للنائب البرلماني السابق زياد أسود، وهو يعمل داخل محل “بقالة” ما أثار ردود فعل بين الناشطين، لا سيّما أنّها أتت بعد أشهر قليلة من خسارته في الانتخابات البرلمانيّة التي أقيمت في مايو/أيار الماضي.

واعتبر ناشطون أن الصور تعبر عن المآلات لطبيعية لرجال السياسية في لبنان بعد فشلهم في المحافظة على مواقعهم داخل البرلمان، فيما عبر آخرون عن دعمهم للنائب اللبناني السابق معتربين أنه احترم قواعد اللعبة السياسية وراح يبحث عن عمل لتأمين قوته اليومي.

اقوى عالم زياد اسود https://t.co/Evrwg8epX4 — elie azar (@buazar) July 18, 2022

وردّ النائب السابق، في تغريدةٍ له قائلاً “في ناس داخل كم حزب عنا، عم يوزعوا الصورة وينكتوا، على أساس نتيجة الانتخابات وأننا صرنا برا المجلس. وقد سخروا من كوننا خارج مجلس النواب. ايه تشرفنا بالمناصب، حبيباتي النتيجة مش مهمة بالصورة، والشغل بيكمل في منطقة جزين وبمطرح تاني، بالمحاماة أو بشي تاني”.

في ناس بكم حزب عنا عم يوزعو الصورة و يتمالقو و يتسطلنو و ينكتو،ع اساس نتيجة الانتخابات و انو يا با صرنا برا المجلس،ايه تشرفنا بالمناصب،ليكو حبيباتي النتيجة مش مهمة بالصورة،و الشغل بيكمل بجزين و بمطرح تاني،بالمحاماة او بشي تاني،بنصحكم بالكراتين يللي ورايي ع اساس معلمكم بدو كم وحدي pic.twitter.com/pqmXHx9cH0 — ziad assouad (@ZiadAssouad) July 18, 2022

يذكر أنّ زياد أسود ينتمي إلى التيار الوطني الحر الذي يترأسه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو من مواليد جزين بجنوب لبنان عام 1968، عُرف خلال فترة نيابته بتصريحاته المثيرة للجدل.

وزير العمال تم اقرار دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقة لموظفي القطاع العام صدر ٠٠هلق انت من القطاع الخاص صرت معقول يزيد لك الراتب تابع القرار #زياد #اسود https://t.co/mxw3go0kd9 — لبنان اولا. البقاع Robyjan (@Robyjan2) July 18, 2022

انا احترم زياد اسود لأن لو حرامي كان عندو شي ٢٠ شركة وكان مليونيار — Mohamad Msheik (@mousstakel1990) July 19, 2022

يذكر أن لبنان يتخبط في أزمة اقتصادية منذ سنوات أدت إلى تدهور جودة حياة شعبه، لكن تقدم المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدولي تبشر بإمكانية انفراج الوضع.

وكشف تقرير نشرته مجلة “أوريان 21” الفرنسية، إنه في السابع من أبريل/نيسان الماضي أعلن صندوق النقد الدولي جنبًا إلى جنب السلطات اللبنانية توقيع اتفاق يقضي بمنح بيروت مساعدة مالية تقدر بـ3 مليارات دولار، من أجل إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.