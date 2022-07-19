مئات من قبيلة “الهوسا” يغلقون الطرق في مدن سودانية بعد مواجهات قبلية دامية (فيديو)

نفّذ أفراد من قبيلة الهوسا اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بمدينة (الشوك) وقطعوا الطريق الواصل بين الخرطوم وبورتسودان شرق البلاد تنديداً بأحداث ولاية النيل الأزرق التي قتل فيها العشرات.

كما سيّر المئات من الهوسا مظاهرات في مدينة بورتسودان، استنكارا لمقتل أفراد من القبيلة، وهتفوا “حقنا كامل”.

وشهدت مناطق سودانية اشتباكات واسعة على خلفية أزمة قبلية جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل 79 على الأقل وإصابة 199، وامتدت إلى خارج الولاية.

وأقام الآلاف من الهوسا المتاريس وأغلقوا طرقات وهاجموا منشآت عامة في مدن عدة، داعين إلى تسيير موكب للتظاهر بالعاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء تحت اسم “مليونية نصرة الهوسا بإقليم النيل”.





مواجهات دامية

واندلع النزاع يوم 11 يوليو/ تموز بين الهوسا- وهم مزارعون أفارقة موجودون في كل منطقة الساحل، وأفراد قبيلة (البرتي) المحلية.

وتطالب الهوسا بتشكيل سلطة محلية تشرف على استخدام الأراضي والمياه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد زعماء الهوسا.

من جانبها تؤكد قبيلة (البرتي) أنها تملك الأراضي وترفض عبور أي سكان لا ينتمون إلى القبيلة أو أي إشراف خارجي.

د. الوليد آدم مادبو خبير الحوكمة والمستشار في التنمية الدولية يتحدث عن أبعاد الاشتباكات القبلية في #السودان pic.twitter.com/tVma37GJcu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2022

واستطاعت القوات الحكومية إعادة الهدوء الى المنطقة بعد أيام من الاشتباكات بالأسلحة النارية، ولكنه هدوء حذر.





وامتدت الاضطرابات إلى مناطق أخرى. ففي كسلا شرقي البالد، حظرت الحكومة التجمعات العامة بعدما أحرق الآلاف من الهوسا جزءا من مكاتب الحكومة المحلية ومكاتب إدارية ومحلات.

وفي مدينة ود مدني، على بعد 186 كيلومترًا جنوب الخرطوم، أقام آلاف الهوسا متاريس من الحجارة وإطارات السيارات المشتعلة على الطريق الرئيسية ومنعوا حركة السير، بحسب أحد سكان المدينة.

تعليقا على الاشتباكات القبلية في #السودان.. أسامة السعيد الناطق باسم الجبهة الثورية: أصابع النظام البائد تثير الفتنة والقلاقل pic.twitter.com/hJ6lkIp8x5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2022

نزاعات الأرض في السودان

وسبق أن تسببت الخلافات على الأراضي وموارد المياه في نزاعات قبلية في السودان حيث ينتشر السلاح بعد عقود من الحروب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه وفي دارفور.

واتسع نطاق الاشتباكات بسبب الفراغ الأمني الذي نشأ منذ إجراءات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين أول الماضي التي أقصى بموجبها شركاءه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب إسقاط عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

اللواء معتصم عبدالقادر الحسن أستاذ بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في #السودان: أحزابنا تحاول الاصطياد في هذه الفتن pic.twitter.com/a0j4dRJQf5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2022

ويقول الناشطون المدافعون عن الديمقراطية إن هذه النزاعات القبلية تخدم العسكريين وحلفاءهم من الحركات المسلحة السابقة في دارفور وتجعلهم يستغلون عدم الاستقرار الأمني للضغط من أجل الحصول على مكاسب سياسية.

وتعد الهوسا واحدة من أهم قبائل أفريقيا وتضم عشرات الملايين من سكان مناطق تمتد من السنغال إلى السودان.

ويبلغ عدد أفراد الهوسا في السودان نحو 3 ملايين، وهم مسلمون يتحدثون لغة خاصة بهم ويعيشون بشكل رئيسي من الزراعة في دارفور، الإقليم المتاخم لتشاد وفي كسلا والقضارف (شرق البلاد) وفي سنار والنيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا وإرتريا.