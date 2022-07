دراسة: الأطفال يتعلمون أصوات اللغة بعد ساعات فقط من ولادتهم

غالبًا ما كنا نعتقد أن قدرة الأطفال على التعلم خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحياة معدومة، لكن دراسة حديثة أظهرت أن الأطفال يبدؤون بمعالجة اللغة والكلام مبكرًا بشكل لا يصدق، وفق موقع (ساينس أليرت).

وحتى أثناء وجودهم في الرحم، يتعلم الأطفال تمييز الأصوات مع بعض أصوات الكلام، وعند الولادة يفضلون أصوات الكلام على الأنواع الأخرى من الأصوات غير اللغوية.

وفي دراسة حديثة منشورة في مجلة نيتشر هيومن بيهيفير (Nature Human Behavior)، تم اكتشاف تفاصيل عملية التعلم السريعة المحيّرة للعقل بدءًا من الساعات القليلة الأولى من الولادة.

وتعاون معدّو الدراسة مع فريق بحث معني بحديثي الولادة في الصين، حيث قام الأخير بتزويد رؤوس الأطفال بأغطية صغيرة بها أجهزة انبعاث ضوئية متطورة مصممة لقياس التغيرات الطفيفة في مستويات الأكسجين في أدمغة الأطفال، وتساعد تلك الأجهزة على تحديد مناطق الدماغ التي أظهرت نشاطًا.

وتم إجراء هذه العملية -الآمنة تمامًا وغير المؤلمة- في غضون ثلاث ساعات من ولادة الأطفال، ولم يتطلب الأمر سوى أن يرتدي الطفل غطاءً صغيرًا مرنًا وأن تضاء مصابيح الأشعة تحت الحمراء الدقيقة عبر الرأس.

وفي غضون ثلاث ساعات من الولادة، تعرض جميع الأطفال لنوعين من الأصوات التي يتوقع معظم الباحثين أن يكونوا قادرين على تمييزها. وشمل هذا الأحرف المتحركة (مثل حرف O) ونفس الحروف ولكن تم تشغيلها بشكل عكسي.

Babies Rapidly Learn Language Sounds, Even Just Hours After Being Born https://t.co/v9a3GdNiVn

— ScienceAlert (@ScienceAlert) July 19, 2022