الشرطة الإيطالية تقبض على باكايوكو لاعب نادي ميلان خطأً (فيديو)

أوقفت الشرطة الإيطالية نجم خط الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو (27 عاما) المعار حاليا لنادي (أيه سي ميلان) تحت تهديد السلاح في أحد شوارع مدينة ميلان، للاشتباه فيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يُظهر لحظة محاصرة الشرطة لسيارة باكايوكو بالأسلحة وهو يقف بجوارها، حيث قام أحد رجال الأمن بتفتيشه جسديا.

وأوضحت الشرطة الإيطالية في بيان أن “عمليات البحث جرت في سياق محدد يبرر اعتماد أعلى الإجراءات الأمنية المشددة”، مؤكدة أن استخدام الأسلحة كان أمرا ضروريا “نظرا لخطورة الموقف”.

وأضاف البيان “بمجرد التعرف على الشخص وإثبات أنه غير متورط، استؤنفت عمليات البحث”.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.

Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022