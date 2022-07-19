الشرطة الإيطالية تقبض على باكايوكو لاعب نادي ميلان خطأً (فيديو)

أوقفت الشرطة الإيطالية نجم خط الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو (27 عاما) المعار حاليا لنادي (أيه سي ميلان) تحت تهديد السلاح في أحد شوارع مدينة ميلان، للاشتباه فيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يُظهر لحظة محاصرة الشرطة لسيارة باكايوكو بالأسلحة وهو يقف بجوارها، حيث قام أحد رجال الأمن بتفتيشه جسديا.

وأوضحت الشرطة الإيطالية في بيان أن “عمليات البحث جرت في سياق محدد يبرر اعتماد أعلى الإجراءات الأمنية المشددة”، مؤكدة أن استخدام الأسلحة كان أمرا ضروريا “نظرا لخطورة الموقف”.

وأضاف البيان “بمجرد التعرف على الشخص وإثبات أنه غير متورط، استؤنفت عمليات البحث”.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else. Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لنادي ميلان “تصادف وجود اللاعب في منطقة وقع فيها تبادل لإطلاق النار، وبدأت الشرطة في إجراء عمليات تفتيش”.

وأشار إلى أنه تم إيقاف اللاعب بالفعل، ولكن بمجرد أن تحقق رجال الشرطة من أنه لا علاقة له بما حدث “اعتذروا وأطلقوا سراحه”، وفق صحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت) الإيطالية.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير صحفية أنه تم سحب لاعب تشيلسي السابق من سيارته وفتّشه أحد الضباط في حين كان رجال شرطة يوجهون أسلحتهم النارية صوب الركاب الموجودين في سيارة باكايوكو، ثم اكتشفوا أنه لاعب (أيه سي ميلان) وليس الشخص الذي يبحثون عنه.

وحدثت واقعة باكايوكو قبل أسبوعين تقريبا إلا أن المقطع المصور الذي يرصد الواقعة لم يُتداوَل إلا اليوم الاثنين، وحقق أكثر من 1.5 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.

Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero – Il Primo Rossonero 🏆 (@DrGianlucaFumo) July 17, 2022

وأشارت صحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت) إلى أن الاشتباه في اللاعب الفرنسي جاء على خلفية حادثة وقعت في 3 يوليو/تموز الحالي، بعد إطلاق نار حدث بين أشخاص سنغاليين بسبب قضايا الاتجار بالمخدرات في ميلان.

وعاد باكايوكو إلى ميلان الموسم الماضي وتُوّج معه بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما.

وتمت إعارة باكايوكو لميلان مدة عامين، الصيف الماضي، حيث خاض 14 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.