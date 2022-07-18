من ارتفاع 60 مترا.. سقوط منطاد في الأقصر المصرية على متنه 28 سائحا (فيديو)

شهدت مدينة الأقصر جنوب مصر، صباح اليوم الاثنين، سقوط منطاد (بالون طائر) يحمل على متنه 28 راكبا، من ارتفاع 60 مترا. وإثر ذلك قررت السلطات تعليق نشاط طيران البالونات.

وقال بيان لوزارة الطيران المدني المصرية إنه أثناء تنفيذ نشاط طيران البالون بمدينة الأقصر اليوم وبعد إقلاع مجموعة من البالون ووصولها إلى ارتفاع 60 مترًا تقريبًا حيث كانت سرعة الريح حوالي 7 عُقد، انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر مما أدى إلى قطع في البالون.

لحظة سقوط منطاد الأقصر ، بحسب بيان وزارة الطيران المدني 28 راكب حدثت لهم اصابات طفيفة ، وتم تعليق نشاط البالون في الأقصر لحين التحقيق في الحادثة pic.twitter.com/9YL3Ql3VxT — mohamed el kholy (@MElKholy) July 18, 2022

وأفاد البيان أن البالون قد هبط إلى الأرض، وأن الركاب وصلوا بسلام ما عدا اثنين تعرضوا لإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وذكر البيان أنه تم تعليق نشاط طيران البالون إلى حين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني للتحقيق في الواقعة.

وتقلع رحلة المنطاد في الأقصر من مكان قريب من معبد الرامسيوم بالبر الغربي، وتبدأ الرحلة قبل الشروق ويشاهد السائحون خلالها المزارع الخضراء ومعالم مدينة الأقصر السياحية وآثار البر الغربي ومعبد حتشبسوت ومقابر النبلاء ووادي الملوك والملكات بالأقصر إلى جانب منظر نهر النيل.

وتلقّب الأقصر “ذات المئة باب” و”مدينة الشمس”، كما عُرفت سابقا باسم طيبة، وكانت عاصمة مصر في العصر الفرعوني. وتقع هذه المدينة على ضفاف نهر النيل الذي يقسمها إلى شطرين البر الشرقي والغربي، وهي من أكبر المدن السياحية بالبلاد، واختيرت عام 2017 عاصمة للثقافة العربية.