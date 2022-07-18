موجة حر غير مسبوقة تجتاح أوربا وإجلاء للآلاف بسبب حرائق الغابات (فيديو)

تشهد العديد من الدول الأوربية موجة حر غير مسبوقة تسببت في اندلاع حرائق غابات ووفاة مئات الأشخاص وفرار الآلآف من منازلهم، وسط توقعات بأن تستمر هذه الموجة الحارة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من “كارثة حرارية” في مناطق جنوب وجنوب غرب فرنسا حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء أكثر من 32 ألف شخص منذ الثلاثاء الماضي، وفق ما نقلته شبكة (بي إف إم) الفرنسية عن مسؤولين محليين، الاثنين.

#Gironde | Courage aux sapeurs-#pompiers toujours pleinement engagés. Courage aussi à toute la base arrière invisible mais décisive dans ce combat : le service de santé et de secours médical, les agents administratifs et techniques des #SDIS. #FeuxDeForêt pic.twitter.com/k6j8xBKk5z — Pompiers de France (@PompiersFR) July 17, 2022

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن حرائق الغابات أتت على 27 ألف فدان في منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا.

وفي السياق، أعلنت السلطات الفرنسية في بيان أن أكثر من 1200 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على الحرائق، مطالبة السكان في مختلف المناطق بتوخي الحذر الشديد.

وامتد تأثير الحرائق إلى العديد من الدول منها إسبانيا والبرتغال واليونان، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار وترك منازلهم.

و أكدت السلطات في البرتغال أن أكثر من 1000 من رجال الإطفاء، تدعمهم 285 مركبة و 14 طائرة، يكافحون تسعة حرائق غابات مستمرة في المناطق الشمالية من البلاد.

وفي إسبانيا، لا يزال هناك 20 حريقا مستعرا في الغابات، وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحرائق دمرت حوالي 4400 هكتار من الأراضي هذا الأسبوع، بحسب السلطات.

Forest fires have now burned nearly 10,000 hectares in the #Gironde region of France 🇫🇷 🔥 #FeuxdeForêt pic.twitter.com/K5m5xY1n3I — Zoom Earth (@zoom_earth) July 16, 2022

درجات حرارة غير مسبوقة

وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في فرنسا والمملكة المتحدة وسط موجة حر على أوربا الغربية منذ أيام.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من ارتفاع الحرارة وتوقعت أن تسجل الحرارة مستويات قياسية، لاسيما في جنوب وجنوب غرب البلاد.

من جهتها، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أول إنذار “أحمر” يتعلق بالحرارة القصوى ما يعني أن ثمة “خطر على الحياة”.

وقد تتجاوز درجة الحرارة الأربعين درجة مئوية في جنوب المملكة المتحدة، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر في القوات العسكرية قولها إن سلاح الجو الملكي أوقف الرحلات في أكبر قاعدة عسكرية تابعة له في المملكة بسبب الحر.

واتخذ سلاح الجو البريطاني هذا القرار في قاعدة (برايز نورتون) العسكرية بسبب ذوبان المدرج إثر موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد.

وكانت بريطانيا أعلنت حالة طوارئ وطنية بعدما حذرت الأرصاد من أن درجات الحرارة ستتجاوز يومي الاثنين والثلاثاء مستوى 38.7 درجة مئوية، كما فرض مترو أنفاق لندن قيودا مؤقتة على السرعة عبر شبكة القطارات، ما يعني خفض الرحلات مع طول زمن الرحلة بسبب خفض السرعة.

وفي إسبانيا، دخلت موجة الحر يومها الثامن وأدت إلى وفاة أكثر من 510 أشخاص، حسب بيانات معهد (كارلوس الثالث) الصحي.

تحاصرهم النيران.. ركاب قطار إسباني يمرون بلحظات عصيبة أثناء مرور القطار بحرائق في مقاطعة زامورا#إسبانيا pic.twitter.com/De0dRmbNOG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 18, 2022

ومن المتوقع أن تشهد بلجيكا وألمانيا وهولندا ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة خطة وطنية لمكافحة موجة الحر محذرا من ضباب دخاني اعتبارا من الاثنين، في كل مناطق البلاد حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أكثر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن تشهد البلاد موجة حارة تصل ذروتها إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.