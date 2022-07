موجة حر غير مسبوقة تجتاح أوربا وإجلاء للآلاف بسبب حرائق الغابات (فيديو)

تشهد العديد من الدول الأوربية موجة حر غير مسبوقة تسببت في اندلاع حرائق غابات ووفاة مئات الأشخاص وفرار الآلآف من منازلهم، وسط توقعات بأن تستمر هذه الموجة الحارة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من “كارثة حرارية” في مناطق جنوب وجنوب غرب فرنسا حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء أكثر من 32 ألف شخص منذ الثلاثاء الماضي، وفق ما نقلته شبكة (بي إف إم) الفرنسية عن مسؤولين محليين، الاثنين.

#Gironde | Courage aux sapeurs- #pompiers toujours pleinement engagés. Courage aussi à toute la base arrière invisible mais décisive dans ce combat : le service de santé et de secours médical, les agents administratifs et techniques des #SDIS . #FeuxDeForêt pic.twitter.com/k6j8xBKk5z

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن حرائق الغابات أتت على 27 ألف فدان في منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا.

وفي السياق، أعلنت السلطات الفرنسية في بيان أن أكثر من 1200 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على الحرائق، مطالبة السكان في مختلف المناطق بتوخي الحذر الشديد.

وامتد تأثير الحرائق إلى العديد من الدول منها إسبانيا والبرتغال واليونان، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار وترك منازلهم.

و أكدت السلطات في البرتغال أن أكثر من 1000 من رجال الإطفاء، تدعمهم 285 مركبة و 14 طائرة، يكافحون تسعة حرائق غابات مستمرة في المناطق الشمالية من البلاد.

وفي إسبانيا، لا يزال هناك 20 حريقا مستعرا في الغابات، وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحرائق دمرت حوالي 4400 هكتار من الأراضي هذا الأسبوع، بحسب السلطات.

Forest fires have now burned nearly 10,000 hectares in the #Gironde region of France 🇫🇷 🔥 #FeuxdeForêt pic.twitter.com/K5m5xY1n3I

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 16, 2022